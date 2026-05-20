Nach Entführung nach Odessa Kind wieder glücklich in Villach

Eine spektakuläre Entführung eines vier Jahre alten Mädchens durch ihren leiblichen Vater mitten in das Kriegsgebiet in die Ukraine, 5 Minuten berichtete exklusiv machte vor einem Jahr Schlagzeilen. Nun gibt es ein Happy End.

Zur Erinnerung: Im Mai besuchte der leibliche Vater seine vier Jahre alte Tochter und fuhr mit ihr, statt sie zurückzubringen, in seine Heimatstadt Odessa (Ukraine). Die verzweifelte Mutter wandte sich an die Villacher Polizei und zeigte die Entführung an. „Wir knobelten dann Monate darüber wie wir der verzweifelten Frau helfen könnten“, so Chefinspektor Walter Niedermüller. Alles zum Fall damals könnt ihr auch hier nachlesen: Kindesentführung in Villach: Vierjährige in Kriegsgebiet verschleppt.

Plan für eine Rückholung von Mädchen wurde entwickelt

Mittlerweilen lag Odessa schon im Bombenhagel der Russen. Sie bangte täglich um das Leben der Kleinen. Dann wurde mit enger Absprache mit der Villach Polizei der Plan für eine Rückholung entwickelt. Zuerst wurde ermittelt, dass das Mädchen in Odessa einen Kindergarten besucht. Dort lauerte die Mutter mit Villacher Helfern am 30. Dezember des Vorjahres vor dem Gebäude. Als der Vater mit dem Kind auftauchte schlugen die Helfer zu und entrissen ihm das Kind. Der Ukrainerin setzte einen Notruf ab und die Polizei traf ein.

„Es schien, als ob der Herrgott da irgendwie mitgeholfen hat“

„Es gelang uns, ihnen klar zu machen, dass die Mutter ihr Kind will und der Vater bereits europaweit zur Fahndung ausgeschrieben war“, so ein Helfer zu 5 Minuten. Und: „Einen Tag vorher schlugen überdies in der Nähe des Kindergartens Granaten ein, einen Tag später auch. An jenem Tag zum Glück nicht, es schien, als ob der Herrgott da irgendwie mitgeholfen hat. Sogar die Brücke, über die wir geflüchtet sind, lag sonst unter Dauerbeschuss.“

„Die Mutter hat gute Karten“

Es blieb weiter dramatisch: Der Vater setzte sich, nachdem die Polizei sich wieder entfernt hatte, in sein Auto und es begann ein Wettrennen um die Freiheit des Kindes. „Wir fuhren, was das Auto hergab, hinten dran der wütende Vater in seinem Pkw der nur eines vorhatte: uns irgendwo zu überholen und seine Tochter, die zitternd vor Angst am Rücksitz weinte wieder zu erwischen.“ Erst an der Grenze gab er auf. Jetzt lebt das Kind wieder glücklich mit der Mutter vereint in Villach. Doch erst im Juni wird in Klagenfurt ein Gericht darüber entscheiden, wie es mit dem Kindeswohl weitergehen soll. „Die Mutter hat aber gute Karten“, so ein Ermittler der Villacher Polizei.