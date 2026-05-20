Neuer Nahversorger in Villach: „La Dolce Vita“ rund um die Uhr

Ein Stück Italien mitten in Villach: In der Italiener Straße hat jetzt ein neuer DESPAR express eröffnet. Der Standort bei der Enilive-Tankstelle setzt auf italienisches Lebensgefühl und moderne Nahversorgung rund um die Uhr.

Auf rund 80 Quadratmetern finden Kunden in der neuen Despar-Express-Filiale in der Italiener Straße 57 etwa 1.500 Produkte. Neben klassischen Supermarktartikeln liegt der Fokus vor allem auf italienischen Spezialitäten, Snacks und frischen Produkten. Von Cornetti über Panini bis hin zu Zutaten für die „cucina casalinga“ soll der neue Standort das Lebensgefühl des Südens direkt in die Draustadt bringen.

Despar Express hat 24 Stunden geöffnet

„Mit dem neuen DESPAR express Standort in Villach bieten wir unseren Kundinnen und Kunden rund um die Uhr ein modernes Einkaufserlebnis zu Supermarktpreisen – ergänzt um ein Stück italienisches Lebensgefühl für den Alltag“, erklärt Andreas Ender, Geschäftsführer von SPAR Kärnten und Osttirol. Besonders praktisch: Der Markt hat 24 Stunden täglich geöffnet. Laut SPAR gilt zudem eine Supermarktpreisgarantie für SPAR-Eigenmarken, frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Blumen sowie Brot und Gebäck – unabhängig von der Uhrzeit.

©SPAR/gleissfoto Vor Kurzem fand die Eröffnung der neuen Despar-Express-Filiale in Villach statt. ©SPAR/gleissfoto Auch ein Gastroangebot wird es bei Despar Express geben,

Ein Stück Italien in Villach

Auch kulinarisch setzt der Standort auf italienisches Flair. Im Gastrobereich werden unter anderem Calzone, Panini und Cornetti angeboten. Dazu gibt es Kaffee aus dem bekannten Lavazza-Konzept. Der neue Standort ist Teil einer Kooperation zwischen SPAR und Enilive Austria. Im Dezember eröffnete der erste Despar-Express-Shop in Kärnten, weitere Filialen sollen folgen.