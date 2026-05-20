Größte Autowaschanlage Kärntens eröffnet noch im Mai in Villach

Mit der „Oberscheider Autodusche“ eröffnet am 30. Mai in Villach das größte Indoor-Autowaschcenter Kärntens. Die neue Anlage befindet sich in der Bruno-Kreisky-Straße und soll mit modernster Technik, schneller Fahrzeugreinigung und einem nachhaltigen Konzept punkten. Auf einer Fläche von rund 8.200 Quadratmetern entstand innerhalb von rund neun Monaten Bauzeit eine komplett neue Waschanlage. Die Investitionssumme liegt laut deb Betreibern bei rund 7,8 Millionen Euro.

70 Meter lange Indoor-Waschstraße

Herzstück der neuen Anlage ist eine 70 Meter lange Indoor-Waschstraße im sogenannten „Open-Kitchen-Stil“. Mehrere Waschprogramme – darunter Unterbodenwäsche, Nano-Wachs und verschiedene Versiegelungen – sollen Fahrzeuge innerhalb von nur fünf Minuten reinigen. Dabei kommen laut Betreiber Herbert Oberscheider ausschließlich Produkte von Sonax zum Einsatz. Weiche Textilstreifen sollen zudem eine besonders lackschonende Reinigung ermöglichen.

©Vision Studios Alexander Bayer/OCH Autodusche Villach GmbH Geschäftsführer Herbert Oberscheider eröffnet in Villach die größte Indoor-Autowaschanlage Kärntens.

Gratissauger und Fußmattenreiniger

Nach der Wäsche stehen den Kunden zahlreiche Zusatzangebote zur Verfügung. In der Saughalle gibt es insgesamt 36 kostenlose Staubsauger, Fußmattenreiniger und Druckluftstationen. Zusätzlich wurden im Außenbereich acht Selbstbedienungs-Waschboxen sowie weitere Saugplätze errichtet.

Nachhaltigkeit im Fokus

Besonderen Wert legt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge auf Nachhaltigkeit. Das gesamte Abwasser werde in mehreren Filter- und Aufbereitungsstufen biologisch gereinigt und wiederverwendet. Nur ein kleiner Teil müsse durch Frischwasser ergänzt werden. Der gesamte Energiebedarf der Anlage soll zudem durch eine eigene Photovoltaikanlage gedeckt werden. Die offizielle Eröffnung der „Oberscheider Autodusche“ findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, ab 9 Uhr statt.