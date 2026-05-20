„Kräftige Farben und starke Gefühle“ mitten in Villach

Mit Farben, Kreativität und viel Engagement wird die Villacher Innenstadt jetzt noch lebendiger: Das gemeinnützige Projekt „#gemeinsamgestalten“ bringt Kunstwerke junger Menschen in die Moritschstraße und verwandelt Buswartehäuschen in begrünte Wohlfühlorte. Im Mittelpunkt stehen Jugendliche des Vereins „Jugend am Werk“ sowie Erwachsene, die mit Unterstützung der Gemeinnützigen Personalservice Kärnten GmbH (GPS) neue Perspektiven am Arbeitsmarkt erhalten sollen.

„Kräftige Farben und starke Gefühle“

Gemeinsam mit der Künstlerin Ksenia Mayer entstanden kreative Werke, die nun öffentlich ausgestellt werden. Einer der Teilnehmer ist der 17-jährige Gabriel, der seine Zeichnung der Stadtbrücke mit den Worten „kräftige Farben und starke Gefühle“ beschreibt. „Die Jugendlichen haben mit viel Kreativität beeindruckende Arbeiten geschaffen. Ihre Werke machen die Moritschstraße bunter und zeigen, wie viel Talent in jungen Menschen steckt“, erklärt Villachs Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Buswartehäuschen werden grüner

Während die Jugendlichen vor allem künstlerisch tätig sind, kümmern sich die erwachsenen Teilnehmer gemeinsam mit der GPS Kärnten um die kreative Begrünung und Instandhaltung von Buswartehäuschen. Ziel sei es, Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen und neue Chancen zu schaffen. „Wenn junge Menschen die Chance bekommen, ihre Talente sichtbar zu machen und Praxis zu sammeln, entstehen kreative Projekte und neues Selbstvertrauen“, betont Elisabeth Niederer, Geschäftsführerin von „Jugend am Werk“. Unterstützt wird das Projekt auch von Epamedia, das den Druck und die Montage der Plakate übernommen hat.