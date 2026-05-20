Velden: Notfall beim Casino

Vor der Zufahrt zum Glücksspiel-Tempel standen am 20. Mai zwei Fahrzeuge der Rettung ab 21 Uhr parat. Wir fragten nach. „Es ist niemand gestorben. Aber ein medizinischer Notfall hat vorgelegen“, sagte eine Rettungskraft 5min auf Nachfrage, ehe eine Security-Kraft uns peinlich wegschob. Was genau geschah, wollte das direkte Rettungsdienst-Team nicht beantworten. Warum auch immer: Gute Besserung