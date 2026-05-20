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/ ©Markus Krücken
Bild auf 5min.at zeigt Rettungsautos.
Im Casino Velden kam es heute Abend zu einem Notfall.
Velden am Wörthersee
20/05/2026
Rettung im Einsatz

Velden: Notfall beim Casino

Was war da los? Großer Rettungseinsatz direkt am Eingang des Casinos Velden.

von Markus Krücken Das Foto auf www.5min.at zeigt Markus Krücken, Online Redakteur.
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)
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Vor der Zufahrt zum Glücksspiel-Tempel standen am 20. Mai zwei Fahrzeuge der Rettung ab 21 Uhr parat.  Wir fragten nach. „Es ist niemand gestorben. Aber ein medizinischer Notfall hat vorgelegen“, sagte eine Rettungskraft 5min auf Nachfrage, ehe eine Security-Kraft uns peinlich wegschob. Was genau geschah, wollte das direkte Rettungsdienst-Team nicht beantworten. Warum auch immer: Gute Besserung

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