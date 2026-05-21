Polizeieinsatz wegen Lärm eskaliert in Villacher Mehrparteienhaus

Am späten Abend des 20. Mai 2026 kam es im Zuge eines Polizeieinsatzes wegen Lärmerregung in einem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet von Villach zu einem tätlichen Angriff auf einschreitende Polizeibeamte.

Nach Abschluss der Ermittlung wird der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.

Nach Abschluss der Ermittlung wird der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt steht im Verdacht, am späten Abend des 20. Mai 2026 im Zuge eines Polizeieinsatzes in Villach einen Beamten tätlich angegriffen zu haben. Die Polizei war gegen 23 Uhr wegen Lärmerregung zu einem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet ausgerückt.

Festnahme eskaliert

Laut Polizei verhielt sich der Mann gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv und ließ sich trotz mehrfacher Abmahnungen nicht beruhigen. In weiterer Folge soll er einen Polizisten gegen den linken Arm geschlagen und ihn am Hals erfasst haben. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 21-Jährige heftigen Widerstand und versuchte mehrfach, sich der Amtshandlung zu entziehen. Die Festnahme konnte schließlich nur unter Anwendung massiver Körperkraft durchgeführt werden. Der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 06:53 Uhr aktualisiert