Eröffnung: panoramabeach startet mit neuer Gastro-Pächterin in den Sommer

Mit dem Start in die Sommersaison bietet Villach wieder kostenlose Seezugänge an. Am panoramabeach in Drobollach eröffnet nun zudem die neue Gastronomiepächterin Chiara Strauss offiziell ihren Betrieb.

Zu Pfingsten kommt der Sommer in vollen Zügen auf Kärnten zu. Die Stadt bietet den Villachern gleich sechs kostenlose Seezugänge zur willkommenen Abkühlung. Das Angebot ist einzigartig, denn: „Andere Kommunen verpachten oder verkaufen ihre Seegrundstücke. Wir sichern unsere freien Seezugänge für die Villacher, denn Freizeit muss leistbar bleiben“, sagt Bäderreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Ebenso ein Alleinstellungsmerkmal: Die freien Seezugänge Villachs sind weit mehr als „nur“ freie Seezugänge, sie sind beinahe Luxusbäder, die alle Stückerln spielen.

panoramabeach: Gastro-Pächterin lädt zur Eröffnungsfeier

Kärntens größter kostenloser Seezugang ist der panoramabeach in Drobollach am Faaker See. Der Strand ist barrierefrei und ÖZIV zertifiziert, bietet eine große Liegewiese, eine 102-Meter lange Wasserrutsche, große Steganlagen und einiges mehr. Die Gastronomie am panoramabeach wird seit heuer von Pächterin Chiara Strauss betrieben. „Bei uns soll man sich wie zuhause fühlen. Wir bieten frische Bowls, knusprige Pinsa und cremiges Softeis für eine Auszeit am Faaker See“, sagt Strauss. Am kommenden Freitag, 22. Juni, lädt sie ab 11 Uhr zur offiziellen Gastro-Eröffnung ein. „Auf die Gäste warten ein genussvoller Vorgeschmack unserer Speisekarte. Serviert werden kreative Test-Löffel, begleitet von stimmungsvoller Musik“, sagt Strauss.