„Natur im Garten“ lädt zum letzten Frühjahrstermin

Unter dem Titel „Wenig Platz, viel Natur – Ideen für Balkone, kleine Beete und Gräber“ lädt Natur- und Umweltschutzreferent Sascha Jabali Adeh zum letzten Frühjahrstermin der beliebten Vortragsreihe.

Grünräume möglichst naturnah gestalten, dabei Ressourcen schonen und die Biodiversität stärken: Das ist immer mehr Menschen ein wichtiges Anliegen. Wertvolle Ideen und Anregungen dafür liefert die Vortragsreihe „Natur im Garten“. In deren Rahmen referieren anerkannte Expert:innen über ihre Fachgebiete und geben Inputs rund um den Garten und seine umweltfreundliche Bewirtschaftung.

„Natur im Garten“: Letzte Chance vor Sommerpause

Beim letzten Termin vor der Sommerpause informiert Landschaftsplanerin Lena Uedl-Kerschbaumer am 27. Mai darüber, wie man auch auf kleinem Raum, zum Beispiel Balkonen, kleinen Beeten und Gräbern, viel für die Biodiversität bewirken kann. „Auch auf kleinstem Raum lassen sich wunderschöne, naturnahe und pflegeleichte Pflanzkonzepte umsetzen“, sagt Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. „Egal ob sonnig oder schattig, in Töpfen oder im gewachsenen Boden, für Winter- oder Balkongärtner:innen: für jede noch so kleine Fläche werden im Vortrag Ideen zur Gestaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung und Pflege vorgestellt.“ Ab September folgt dann das Herbstprogramm mit drei weiteren Veranstaltungen, unter anderem zwei Workshops mit den Biopionieren Christiane Halder und Hans Madritsch.