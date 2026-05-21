Schock in Kärnten: Fußballspieler nach Zusammenprall ins Spital geflogen

Sorge um einen Spieler des SV Wernberg: Nach einem schweren Kopfzusammenstoß brachte ihn ein Hubschrauber ins Spital. Inzwischen gibt es Entwarnung, er soll Ende der Woche entlassen werden.

Große Sorge am Wochenende um einen Akteur des SV Cleverdruck Wernberg (Villach-Land). Nach einem schweren Zwischenfall auf dem Spielfeld musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden, um den verletzten Spieler schnellstmöglich medizinisch zu versorgen. Der Verein bestätigte den Vorfall am Montag in den sozialen Medien: „Unser Spieler Noah Moser hat sich am Wochenende nach einem unglücklichen Kopfzusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins LKH Klagenfurt gebracht werden“, meldete der Verein.

Erste Entwarnung aus dem Krankenhaus

Trotz der dramatischen Szenen auf dem Platz gibt es mittlerweile glücklicherweise positive Signale aus dem Landeskrankenhaus. Die Vereinsverantwortlichen konnten bereits direkt Kontakt zu dem verunglückten Spieler aufnehmen und gaben ein erstes Update zur gesundheitlichen Lage: „Nach einem Telefonat mit Noah können wir erleichtert mitteilen: Es geht ihm besser. Er wird voraussichtlich Ende der Woche aus dem Spital entlassen, braucht aber weiterhin viel Ruhe für seine vollständige Genesung.“ Mit emotionalen Worten richtete sich der Club direkt an den Verletzten und wünschte ihm viel Kraft für die kommenden Wochen: „Komm stärker zurück, Noah – wir stehen alle hinter dir“