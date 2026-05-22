Nächtlicher Einbruch in Villacher Firma: Täter brachen mehrere Türen auf

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in Villach und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Im Inneren des Gebäudes sollen die Täter zudem eine weitere Tür gewaltsam geöffnet haben.

Im Inneren des Gebäudes sollen die Täter zudem eine weitere Tür gewaltsam geöffnet haben.

Donnerstagabend kam es in Villach zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Laut Polizei brachen bislang unbekannte Täter gegen 21.26 Uhr die Außentüre des Unternehmens gewaltsam auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten.

Weitere Tür im Gebäude aufgebrochen

Im Inneren des Gebäudes sollen die Täter zudem eine weitere Tür gewaltsam geöffnet haben. Welche Bereiche genau betroffen waren, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Ob die Täter bei dem Einbruch Beute gemacht haben, konnte vorerst noch nicht geklärt werden. Laut Polizei ist derzeit noch unklar, ob Gegenstände gestohlen wurden. Die Polizei hat weitere Erhebungen aufgenommen.