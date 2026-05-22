Junger Villacher Maler erhält Bruno Gironcoli Preis

Vergangenen Mittwoch fand in Villach die Verleihung des zehnten Bruno Gironcoli Preises statt. Alle Nominierten präsentierten ihre Kunst, mit der Trophäe wurde der Maler Raul Lile ausgezeichnet.

Der Mut, Gedanken und Erinnerungen besonders feinsinnig und mit viel Gespür auf Leinwände zu bringen und mit diesen zu interagieren, brachte Raul Lile am Mittwochabend den Bruno Gironcoli Preis ein, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Der gebürtige Villacher mit rumänischen Wurzeln beeindruckte die Fachjury bei der feierlichen Verleihung mit seiner Kunst, die sich zwischen Malerei und Videos, Lithografie und Zeichnungen bewegt.

„Für junge Menschen eine Bühne zu schaffen …“

Der Bruno Gironcoli Preis wurde heuer zum zehnten Mal vergeben und ist ein wichtiger Bestandteil des Villacher Kulturlebens, heißt es weiter. „Für junge Menschen eine Bühne zu schaffen, diese großartigen jungen Kunsttalente vor den Vorhang zu holen und zu würdigen, ist Teil unserer Kulturarbeit“, betonte Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Fünf Talente waren im Vorfeld von einer Fachjury ausgewählt worden, neben dem Preisträger wurden auch Valentina Santner (Installationen, Sprachkunst), Leon Bernhofer (Fotografie, multisektionelle Kunst), Maximilian Kolloros (Musik, Cello) und Nino Weld (Graffiti, Street-Art) mit Förderpreisen ausgezeichnet.

Junge Talente werden gefördert

Dank galt an diesem Abend auch Initiator und Mäzen des Bruno Gironcoli Preises, Wolfgang Gabriel. „Er schuf gemeinsam mit uns als Stadt Villach diese großartige Anerkennung und damit ein nachhaltiges und eindrucksvolles Statement für junge Künstler:innen“, betonte Sandriesser. Auch Landesrätin Beate Prettner war beeindruckt ob des starken Zeichens an Kreativität und Vielfalt der Künstler mit Villach-Bezug. „Junge Talente zu fördern heißt, Zukunft zu gestalten – und ich bin stolz darauf, wie viel künstlerisches Potenzial hier in Villach wächst.“ Das Turbo-Theater und eine Band der Musikschule Villach begleiteten die feierliche Preisverleihung.