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/ ©Stadt Villach/Wernig
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit Kirschen.
Am 30. Mai findet wieder das traditionelle Kirschenfest in Villach am Wochenmarkt statt.
Villach
22/05/2026
Am 30. Mai

Am Wochenmarkt: Villach lädt wieder zu traditionellem Kirschenfest

Am 30. Mai macht das traditionelle Kirschenfest wieder Halt am Villacher Wochenmarkt. Landwirte aus der slowenischen Goriška Brda bringen ihre frischen Produkte direkt in die Draustadt

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Wenn im Mai die reifen Kirschen aus der als „slowenische Toskana“ bekannten Region Goriška Brda angeboten werden, ist das für viele Villacher ein kulinarischer Frühlingshöhepunkt, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Zum zweiten Mal findet das Kirschenfest heuer am Wochenmarktgelände statt.

Kirschenfest am 30. Mai

„In Villach wird der Alpen-Adria-Gedanke seit jeher gelebt. Das Kirschenfest auf dem Wochenmarkt passt hier perfekt dazu. Es verbindet die Qualität der heimischen Aus-stell:erinnen mit jener der Landwirte aus der Goriška Brda“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Der Wochenmarkt hat sich als Veranstaltungsort des Kirschenfestes bewährt. Neben Kirschen können sich die Gäste wieder auf eine große Auswahl an Spezialitäten aus der Grenzregion – darunter Olivenöl, Wein und Karstschinken freuen“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober.

Kirschenfest in Villach

Wann: Samstag, 30. Mai, neun bis zwölf Uhr

Wo: Wochenmarktgelände Draulände

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