Villach: Hier kommt es künftig zu Straßensperren

In Villach kommt es in den kommenden Wochen zu Straßensperren und damit einhergehenden Umleitungen. Einen Überblick bekommst du hier.

In Villach kommt es in den kommenden Wochen zu einigen Straßensperren.

In Villach kommt es in den kommenden Wochen zu einigen Straßensperren.

Der Wollaniger Kirchtag, Feuerwehr-Leistungsbewerbe, das „Everesting“ in der Alpen Arena, sowie eine große Feuerwehreinsatzübung bringen Straßensperren und Umleitungen für Autofahrer mit sich.

Wollaniger Kirchtag bringt Sperre am Pfingswochenende

Wegen des Wollaniger Kirchtags kommt es im Bereich Wollanigbergweg 2 (ab den Kreuzungsbereichen Oberwollaniger Straße/Hochpirkachweg, Wollanigbergweg/Wollanigbergweg und Wollanigbergweg/Oberwollaniger Straße) von 22. Mai ab zwölf Uhr bis 25. Mai bis zeh Uhr zu Sperren.Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Feuerwehr-Leistungsbewerbe sperren Goritschacher Weg

Am Samstag, 23. Mai, finden im Bereich der Villacher Alpen Arena die „Feuerwehr-Bezirksleistungsbewerbe Villach-Stadt“ statt. Aus diesem Grund ist der Goritschacher Weg ab dem Kreuzungsbereich B 86 / Goritschacher Weg von 7 bis 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Sperre gilt zudem nach der Grundstücksausfahrt auf Höhe der Nummer 122. Die Zufahrt zum Hundesportzentrum Villach West bleibt in dieser Zeit gestattet.

Sportveranstaltung in der Alpen Arena

Wegen der Veranstaltung „Everesting“ in der Villacher Alpen Arena kommt es entlang desGoritschacher Weges (vom Kreuzungsbereich mit der B 86 Villacher Straße bis zum Goritschacher Weg 125) von 29. Mai, zwölf Uhr bis 30. Mai, Mitternacht, zu einer Sperre des Goritschacher Weges.

Feuerwehreinsatzübung an der Ossiachersee-Südufer Straße

Aufgrund einer Feuerwehreinsatzübung entlang der L 49 Ossiachersee-Südufer Straße(Ossiachersee Süduferstraße) vom Kreuzungsbereich mit der Max-Lauritsch-Straße bis zum Kreuzungsbereich mit der Ossiacher Straße kommt es am 30. Mai in der Zeit von zehn bis elf Uhr zu einer Sperre in diesem Bereich. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Sommer-Baustelle: Möltschacher Weg

Wegen Straßeninstandsetzungsarbeiten im Kreuzungsbereich Möltschacher Weg / Molzenfeldweg kommt es von 15. Juni bis 17. Juli zu einer Sperre in diesem Kreuzungsbereich.

Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert