Hund stürzt in die Drau: Drama um Vierbeiner mit unerwartetem Happy End

Bei Paternion stürzte ein Hund in die Drau. Ein Aufgebot von Feuerwehr und Polizei suchte den Flussbereich zwei Stunden lang erfolglos ab - am Tag darauf gab es ein "Happy End".

Ein in Not geratener Hund hielt am Donnerstagabend die Einsatzkräfte im Bereich Paternion in Atem. Gegen 18 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Ferndorf und die Freiwillige Feuerwehr Paternion zu einer Tierrettung alarmiert, nachdem ein Hund in die Drau gestürzt war. Dem Besitzer war es zuvor nicht mehr gelungen, das Tier im Wasser oder am Ufer zu lokalisieren.

Suche erfolglos beendet

Für die Suche wurde ein Großaufgebot mobilisiert. „Wir rückten mit KLF-A, LFB-A und einem Rettungsboot aus und suchten zusammen mit der Feuerwehr Paternion und der Exekutive den Bereich ab“, schilderte die Freiwillige Feuerwehr Ferndorf in den sozialen Medien. Trotz der intensiven Absuche des betroffenen Flussabschnitts blieb die Suche am Abend ohne Erfolg und musste nach mehr als zwei Stunden ergebnislos abgebrochen werden. Am darauffolgenden Tag wendete sich das Blatt jedoch zum Guten. Die Einsatzkräfte erhielten die Nachricht, dass das Tier wohlauf ist und selbstständig wieder zugelaufen war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 15:22 Uhr aktualisiert