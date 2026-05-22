Naturfreunde Villach: Erfolgreicher Start in die Mountainbike-Saison

Die Mountainbike-Athleten der Naturfreunde Villach starten mit zahlreichen Top-Platzierungen auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich in die neue Saison.

Die Mountainbike-Orienteering-Athleten der Naturfreunde Villach sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beim Austria-Cup-Wochenende in Niederösterreich, das auch als Staatsmeisterschaft gewertet wurde, erreichte Katja Hnilica in der Damen-Eliteklasse sowie im Sprint jeweils Rang drei. Georg Koffler belegte bei den Herren den siebenten Platz.

Silber und Bronze

Anfang Mai beim Weltcup-Auftakt im ungarischen Balatonfüred erreichte Georg Koffler im starken internationalen Feld Rang 13 im Sprint, Platz 17 in der Mitteldistanz und den zehnten Platz in der Langdistanz. Katja Hnilica überzeugte bei den parallel ausgetragenen World Masters Series mit einem Sieg im Sprint, Rang drei auf der Langdistanz und Platz vier in der Mitteldistanz, was Rang drei in der Gesamtwertung der Altersklasse D40 bedeutete. Mitte Mai folgte der 21. SG-MTBO-Cup in Slowenien. Im Sprintbewerb gelang Koffler und Hnilica ein Doppelsieg in der internationalen Wertung. In der Gesamtwertung des Cups holte Georg Koffler Silber bei den Elite-Herren, Katja Hnilica Bronze bei den Elite-Damen und Eva Berger-Primus erreichte Rang sieben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 18:13 Uhr aktualisiert