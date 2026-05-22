Auffahrunfall in Villach-Land: Motorradfahrer (29) krachte gegen LKW

Auf der Millstätter Straße in Villach-Land kam es zu einem schweren Auffahrunfall. Ein Motorradfahrer stürzte nach einer Vollbremsung eines Lastwagens und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl am Motorrad als auch am LKW entstand ein Sachschaden.

Sowohl am Motorrad als auch am LKW entstand ein Sachschaden.

Am Freitag krachte es auf der Millstätter Straße im Bezirk Villach-Land: Gegen 13:50 Uhr musste ein 41-jähriger LKW-Fahrer im Ortsgebiet eine plötzliche Vollbremsung hinlegen. Für einen direkt dahinter fahrenden Motorradfahrer kam das Bremsmanöver völlig überraschend. Der 29-Jährige schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu stoppen, prallte mit seiner Maschine gegen den Lastwagen und stürzte schwer.

Rettungskette sofort eingeleitet

Sofort schalteten der LKW-Lenker und andere Autofahrer: Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte Biker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert. Sowohl am Motorrad als auch am LKW entstand ein Sachschaden, dessen Höhe noch unklar ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 18:31 Uhr aktualisiert