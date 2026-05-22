100 Personen evakuiert: Großeinsatz in Veldener Pflegeeinrichtung

Das Rote Kreuz Kärnten steht nach einem Brand in einer Pflegeeinrichtung im Bezirk Villach-Land im Großeinsatz. Rund 100 Bewohner werden evakuiert.

Einsatzkräfte arbeiten vor Ort Hand in Hand, um die sichere Versorgung aller betroffenen Menschen zu gewährleisten.

Einsatzkräfte arbeiten vor Ort Hand in Hand, um die sichere Versorgung aller betroffenen Menschen zu gewährleisten.

Wegen eines Brandes in einer Pflegeeinrichtung in Velden befindet sich das Rote Kreuz Kärnten und weitere Einsatzkräfte derzeit im Großeinsatz. Vor Ort sind ein Einsatzleiter, neun Rettungswägen und ein Notarztwagen sowie die Schnelleinsatzgruppen aus Villach und Klagenfurt aktiv. Vorsorglich wurden zudem Kriseninterventionsteams alarmiert und in den Dienst gestellt, auch der Rettungshubschrauber Christophorus 11 ist im Einsatz.

100 Personen Evakuiert

Zusammen mit den anderen beteiligten Kräften läuft aktuell die Evakuierung der rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner. Zum Ausmaß möglicher Verletzungen oder zur Ursache des Feuers liegen momentan noch keine gesicherten Angaben vor. Auch die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte den Brand gegenüber 5 Minuten. Weitere Informationen Folgen.

Update 18:55 – Mindestens fünf Personen verletzt

Wie Melanie Reiter, Pressesprecherin des Roten Kreuzes Kärnten bestätigt, gibt es „aktuell vier Leichtverletzte und eine schwer verletzte Person. Der Rettungshubschrauber RK1 wurde soeben auch alarmiert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 19:08 Uhr aktualisiert