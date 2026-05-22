Nach Brand in Veldener Demenzzentrum: Das ist bisher bekannt

In einem Demenzzentrum in Lind ob Velden brach im Keller ein Brand aus. Rund 120 Einsatzkräfte evakuierten das verrauchte Gebäude, das Rote Kreuz bestätigt 34 Verletzte.

Nach einem Kellerbrand in einer Pflegeeinrichtung in Kärnten wurden rund 100 Bewohner evakuiert. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Laut Rotem Kreuz gibt es 34 Verletzte.

Nach einem Kellerbrand in einer Pflegeeinrichtung in Kärnten wurden rund 100 Bewohner evakuiert. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Laut Rotem Kreuz gibt es 34 Verletzte.

Wegen eines Brandes in einer Pflegeeinrichtung in Velden befindet sich das Rote Kreuz Kärnten, mehrere Feuerwehren und die Polizei weiterhin im Großeinsatz. 5 Minuten konnte mittlerweile mehr erfahren. Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land schilderte: „Es ist zu einem Brandereignis im Demenzzentrum in Lind ob Velden gekommen, der Brand hat sich im Kellergeschoß ausgebreitet. Die Feuerwehr hat dann sofort eingegriffen und den Brand sehr schnell unter Kontrolle bringen können.“

©Markus Krücken

Personen wurden ins Freie gebracht

Ebenso bestätigte er, dass es im Gebäude zu einer Verrauchung gekommen ist: „Das Objekt wurde dann von der Feuerwehr evakuiert“, ergänzte Warmuth. Im besagten Gebäude sind etwa 100 Personen beheimatet. Warmuth schilderte zudem, dass rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz stehen und sechzehn Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz kamen. Auch die Brandursache ist laut Warmuth noch unklar, die Polizei ist ebenso vor Ort und ermittelt. Wie das Rote Kreuz mittlerweile bestätigt, sind 34 Personen verletzt. Die Bewohner der Einrichtung wurden ins Freie gebracht: „Oberste Priorität hat die sichere Versorgung und Betreuung aller Betroffenen. Zur Anzahl möglicher Verletzter sowie zur Brandursache können derzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden“, schildert Melanie Reiter vom Roten Kreuz Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 20:43 Uhr aktualisiert