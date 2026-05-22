Bubble und Sol-Opening: Velden eröffnet den See-Sommer

Promi-Auflauf am See! Immobilien-Experte Elvis Nake und bekannte Schauspiel-Ikonen feierten ein wildes Summer Opening im Sol Beach. Parallel dazu lockte ein edles Festival-Highlight in den Kurpark.

Erst die wilde Club-Party mit Star-Gästen am Steg, dann edler Genuss im Kurpark.

Erst die wilde Club-Party mit Star-Gästen am Steg, dann edler Genuss im Kurpark.

Feiert Immobilien-Profi Elvis Nake mit den Schauspiel-Königinnen Sophie Gerold, Sandra Schell und Co. im legendären Sol Beach? Denn: Gastgeber Andreas Hofmayer lud am Freitagabend zum Summer Opening und mehr als 250 feierwütige Party-People enterten den Hotspot zu Rave-Beats und gab am Steg Gas. „Einfach der Hammer“, so Hofmayer, „wir sind happy, dass das Wetter mitgespielt hat!“

©Markus Krücken

Tourismus wurde für Mut belohnt

Auch im Kurpark ging es ab: Beim „Bubbles at the Lake“-Festival wurde edel aufgetischt, Mentorin Renate Wrann (Seehotel Europa) und Tourismus-Chef Hannes Markowitz wurden für den Mut, wetterbedingt eine Woche zu verschieben, bei malerischem Ambiente belohnt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 21:38 Uhr aktualisiert