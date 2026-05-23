Nach Brand-Drama in Heim: Hotline bietet jetzt Hilfe für Angehörige

Nach dem Brand im Pflegeheim in Villach-Land wurden über 100 Bewohner evakuiert. Für deren Angehörige wurde nun eine Informations-Hotline eingerichtet.

Nach dem Brand in dem Pflegeheim in Villach Land wurde nun eine Servicehotline für dei Angehörigen eingerichtet.

Nach dem Brand in dem Pflegeheim in Villach Land wurde nun eine Servicehotline für dei Angehörigen eingerichtet.

Für Familienangehörige jener Bewohnerinnen und Bewohner, die vom gestrigen Brand im Pflegeheim Lind ob Velden betroffen sind, wurde eine Informationshotline eingerichtet, berichtet das betroffene Heim.

Info-Hotline für Angehörige: Die Telefonnummer: 0664 / 304 15 48 – Frau Tatjana Popovic, Heimleitung Aufgrund der aktuellen Situation und des hohen Anrufaufkommens kann es derzeit zu Wartezeiten kommen. „ Wir bitten um Verständnis, dass diese Hotline ausschließlich für Angehörige der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner in Lind ob Velden vorgesehen ist“, heißt es seitens der Heimleitung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 10:05 Uhr aktualisiert