Strom für 1.450 Haushalte: Villacher Deponie wird zum Kraftwerk

Der Abfallwirtschaftsverband Villach lässt in Müllnern Österreichs erste geschlossene PV-Anlage auf einer Hausmüll-Deponie errichten. Sie wird 1.450 Haushalte mit Strom versorgen und jährlich 630 Tonnen CO2 einsparen.

Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen zeigen: An erneuerbaren Energiequellen führt kein Weg vorbei. Der Abfallwirtschaftsverband Villach (AWV) geht nun einen großen Schritt: Die Deponie Müllern am Villacher Stadtrand wird zu einer der größten Photovoltaik-Anlagen Kärntens – und zur ersten PV-Anlage in Österreich, die auf der endgültigen Abdichtung einer geschlossenen Hausmülldeponie errichtet wird.

Schon im Mai wird gearbeitet

Bereits im Mai werden Erdarbeiten und Geländemodellierungen durchgeführt. Nach den Detailplanungen beginnen Mitte des Jahres die Arbeiten an der Stahl-Konstruktion. Dabei wird über der Deponie auf mehr als 6.000 Stehern eine dichte Flächenabdeckung montiert, ähnlich einem gigantischen Carport. Darauf werden rund 11.000 Stück PV-Paneele angebracht. Nach der geplanten Fertigstellung Ende des Jahres wird die Anlage Strom für rund 1.450 Haushalte liefern. „Es handelt sich um Österreichs erste PV-Anlage auf einer Hausmüll-Deponie“, sagen die Bürgermeister und AWV-Vorstände Günther Albel (Villach), Erich Stampfer (Gnesau) und Gerald Ebner (Arriach) in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Sie ist nicht nur ein wichtiger Schritt zu mehr Energie-Autonomie, sondern auch ein wertvoller Umweltbeitrag. Die Anlage wird 630 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.“

Sonnenstrom statt Plastik-Folie

Die PV-Offensive des AWV ist die innovative Lösung eines Sicherheitsprozesses, den man bei jeder stillgelegten Deponie absolvieren muss: Nach Ende der biologischen Abbauprozesse müssen Deponien dauerhaft gesichert werden, um das Ausschwemmen von Stoffen durch Regen und Sickerwasser zu verhindern. Üblicherweise werden dafür Kunststoffhüllen verwendet. Das ursprüngliche Schließungsprojekt sah dafür rund 50.000 m2 Kunststofffolie vor. „Diese Standard-Variante war uns nicht nachhaltig genug“, sagt Albel. Daher habe man nach klügeren Alternativen gesucht. Das bemerkenswerte Ergebnis: Die PV-Konstruktion erweist sich nicht nur als umweltfreundlicher, sondern auch als günstiger als die Folien-Variante.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 12:37 Uhr aktualisiert