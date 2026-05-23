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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau.
Nach einer Komplettsperre geht auf der A10 staut es sich aktuell.
Kärnten
23/05/2026
Stau

A10: Tunnel-Sperre sorgt für Stau am Nachmittag bei Villach

Sperre bei Villach: Der Oswaldibergtunnel ist aktuell in Fahrtrichtung Süden dicht. Die Verkehrsfreigabe ist laut aktuellen Planungen für 16:17 Uhr vorgesehen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Wegen einer Sperre des Oswaldibergtunnels kommt es derzeit auf der Tauernautobahn (A10) im Raum Villach zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Villach-Ossiacher See (Kilometer 179,1) und Villach West (Kilometer 173,2) in Fahrtrichtung Süden.

Stau vor dem Tunnel

Wie die Asfinag berichtet, ist die Tunnelpassage seit etwa 15:47 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Aufgrund der Blockade hat sich vor dem Tunnelportal bereits ein Stau gebildet. Autofahrer, die in Richtung Villach unterwegs sind, müssen mit erheblichem Zeitverlust rechnen. Die Verkehrsfreigabe ist laut aktuellen Planungen für 16:17 Uhr vorgesehen, sofern die Sperrursache bis dahin behoben werden kann.

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