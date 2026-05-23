Zwei steirische Bräute wurden von ihren Freundinnen mit einem Junggesellinnenabschied am Wörthersee überrascht. Sie reisten mit der Koralmbahn an und verkauften Gummi-Enten für Partygetränke.

„Das gibt es ja nicht“ – zwei Dutzend feierlustige Damen posierten vor der „Rosamunde“-Genussbar für 5 Minuten aus besonderem Anlass. Denn die beiden Steirerinnen Petra und Jasmin wurden jeweils von ihren Mädels überrascht – und feierten zufällig parallel ihren Junggesellinenabschied. „Wir sind ja quasi Nachbarn und jetzt feiern wir beide am Wörthersee“, so Braut Petra, die wie Jasmin mit der Koralmbahn angereist ist.

Gummi-Ente und Getränke

Bei Petra war der Tagesausflug angekündigt, Jasmin dagegen wurde komplett von ihrer Truppe zum „Überraschungspoltern“ eingeladen. Bei perfektem Sommerwetter machten die beiden lustigen Bräute, die Mitte Juni in der Steiermark ihre Männer heiraten werden, den am Pfingstwochenende top-besuchten Touri-Hotspot am Wörthersee unsicher. Motto: Ente und Königin – bestens gelaunt sprach man Passanten an, eine Gummi-Ente zu kaufen und dafür Getränke auszugeben und mitzufeiern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 17:05 Uhr aktualisiert