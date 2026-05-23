Nach Brand in Veldener Pflegeheim: Brandursache wurde ermittelt

Nach dem Brand in einem Veldener Pflegeheim steht die Ursache fest. Laut Ermittlern löste ein unsachgemäßer Umgang mit einer offenen Zündquelle das Feuer aus.

Nach dem folgenschweren Brand in einem Veldener Demenzzentrum am späten Freitagnachmittag liegen nun die Ergebnisse der Brandursachenermittlung vor. Das Feuer war am 22. Mai 2026 gegen 17.20 Uhr in einem Zimmer der Pflegeeinrichtung im Bezirk Villach Land ausgebrochen. Dies löste einen Großeinsatz für die Rettungskräfte aus, bei dem insgesamt 120 Floriani der Feuerwehren Lind ob Velden/WS, Föderlach, Rosegg, Velden am Wörther See, Wernberg und Damtschach mit 16 Fahrzeugen vor Ort waren. Durch das rasche Einschreiten der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell eingedämmt und ein Übergreifen auf weitere Räume sowie Gebäudeteile erfolgreich verhindert werden. Dennoch forderte der Brand zahlreiche Verletzte. Eine 61-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Zudem erlitten nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei weitere zwanzig Personen Verletzungen unbestimmten Grades, bei denen es sich in der Masse um Rauchgasvergiftungen handelt.

102 Bewohner evakuiert

Wegen der massiven Rauchentwicklung während der Löscharbeiten war eine Evakuierung des gesamten Gebäudekomplexes unumgänglich. Die rund 102 Bewohner wurden vor Ort durch Kräfte der Rettung und den Kriseninterventionsdienst betreut. Da das Pflegeheim aufgrund des Vorfalls zumindest vorübergehend unbewohnbar ist, mussten die betroffenen Personen in weiterer Folge auf andere Pflegeeinrichtungen aufgeteilt werden. Der am Gebäude entstandene Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Offene Zündquelle als Ursache

Am Samstag wurde schließlich die detaillierte Brandursachenermittlung durch das LKA Kärnten (AB 07-Tatort und AB 08-Brand) in enger Zusammenarbeit mit einem gerichtlich beeideten und zertifizierten Brandsachverständigen sowie einem Brandmittelspürhund durchgeführt. Dabei konnte die Ursache für den Ausbruch des Feuers exakt rekonstruiert werden. „Im Zuge dessen konnte erhoben werden, dass der gegenständliche Brand durch einen nicht vorsätzlichen, unsachgemäßen Umgang mit einer offenen Zündquelle initiiert worden sein muss. Hinweise auf andere Zündquellen, sowohl subjektiver als auch objektiver Art, lagen zum Zeitpunkt der Ermittlungen nicht vor“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten zum Ausgang der Untersuchungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 19:26 Uhr aktualisiert