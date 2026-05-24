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Symbolfoto von 5min.at: Stau auf der A11, Karawanken
Auf der A11 staut es sich am Sonntag.
A11
24/05/2026
Geduld gefragt

Wieder Stau auf der A11: Zeitverlust beim Karawankentunnel

Wie soll es auch anders sein: Auch am heutigen Sonntag staut
es sich wieder beim Karawankentunnel auf der A11.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Eigentlich bedarf es nicht vieler Worte, es staut sich wieder beim Karawankentunnel. Laut ÖAMTC muss man sich bei der Ausreise gedulden. Allerdings nicht so lange wie gestern.

Wartezeit beim Karawankentunnel

Der ÖAMTC warnt derzeit: „Zwischen Talübergang Winkl und Karawankentunnel stockender Verkehr, bitte vorsichtig fahren.“ Des Weiteren kommt es zwischen der Mautstelle Rosenbach – Karawankentunnel und Karawankentunnel zu einer Polizeikontrolle, Zeitverlust für Autos von bis zu 20 Minuten bei der Ausreise aus Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 11:59 Uhr aktualisiert
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