Villach präsentiert neues Kulturabo: „Willkommen im Wunderland“

Die Stadt Villach präsentiert ihr neues Kulturabo und verspricht ein Vielfältiges Programm für die Saison 2026/27.

Die Stadt Villach hat kürzlich das neue Kulturabo für die Saison 2026/27 präsentiert.

Die Stadt Villach hat kürzlich das neue Kulturabo für die Saison 2026/27 präsentiert.

Mit einem vielseitigen und hochkarätigen Programm startet die Abteilung Kultur in die neue Saison 2026/2027, wird vonseiten der Stadt Villach in einer Aussendung mitgeteilt. Insgesamt gibt es 28 Produktionen für Kulturinteressierte.

Unter dem Motto: „Willkommen im Wunderland“

Das Programm der Abteilung Kultur könnte gut unter das Motto „Willkommen im Wunderland“ stehen, wird mitgeteilt. Es lädt ein, bekannte Perspektiven zu hinterfragen, Neues zu entdecken und Kunst als Raum für Begegnung, Fantasie und gemeinsames Staunen zu erleben. „Gerade in einer Zeit, die von Veränderungen und Unsicherheit geprägt ist, schafft Kultur Orte, an denen Menschen zusammenkommen, Geschichten erleben und neue Sichtweisen entwickeln können“, sagt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Schwerpunkt: Starke weibliche Stimmen

Die herausragenden Klang- und Bühnenmomente zeigen mit Musik, Schauspiel und Tanz ein abwechslungsreiches Programm, das unterschiedliche Genres vereint und gezielt künstlerische Akzente setzt. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf starken weiblichen Stimmen. Zahlreiche renommierte Künstlerinnen erhalten in Villach bewusst eine Bühne und prägen das Programm. Sandriesser betont: „Als Kultur- und Frauenreferentin ist es mir wichtig, Frauen in Kunst und Kultur bewusst Raum zu geben. Villach zeigt in der kommenden Saison eindrucksvoll, dass kulturelle Qualität und weibliche künstlerische Präsenz selbstverständlich zusammengehören.“

Weiterer Höhepunkt: „Alice im Wunderland“

Ein weiterer Höhepunkt ist die Tanzproduktion „Alice im Wunderland“ von Guido Markowitz, gebürtiger Villacher, Kulturpreisträger und Ballettdirektor des Theaters Pforzheim. Die Inszenierung greift das Leitmotiv der Saison auf. „Das Wunderland ist kein Ort der Flucht, sondern ein Ort der Fantasie, der Inspiration und der Offenheit. Es lädt dazu ein, Bekanntes neu zu entdecken, Grenzen des Gewohnten zu überschreiten und sich berühren zu lassen“, erklärt Christian Sturm, Leiter der Abteilung Kultur.

©Alfredo Tobia | Die Stadt Villach präsentiert ihr neues Kulturabo und verspricht ein Vielfältiges Programm für die Saison 2026/27. ©Andrea D | Insgesamt gibt es 28 Produktionen für Kulturinteressierte. ©Julia Malischnig | Das Programm der Abteilung Kultur könnte gut unter das Motto „Willkommen im Wunderland“ stehen, wird mitgeteilt.

Ausgewählte Höhepunkte des Kulturabos: Musik-Bühne

Mit „Alice im Wunderland“ bringen Guido Markowitz und Mar Rodríguez Valverde Lewis Carrolls fantastischen Klassiker als farbenfrohes Tanzstück auf die Bühne. Das Tanz Theater Pforzheim entführt das Publikum mit poetischen Bildern, humorvollen Szenen und fantasievollen Choreografien in ein ebenso verspieltes wie magisches Wunderland, teilt die Stadt Villach weiter mit. Klang-Sinfonie

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen präsentiert unter der Leitung von Marzena Diakun zwei Meisterwerke der Romantik voller Ausdruckskraft und emotionaler Tiefe. Gemeinsam mit dem renommierten Pianisten Michael Korstick erklingt Johannes Brahms’ monumentales 2. Klavierkonzert – ein Werk von kraftvoller Virtuosität, lyrischer Wärme und fein ausgehörtem Dialog zwischen Solist und Orchester. Im zweiten Teil des Abends entfaltet Tschaikowskys berühmte 6. Sinfonie „Pathétique“ ihre ganze emotionale Wucht. Zwischen leidenschaftlicher Dramatik, melancholischer Schönheit und erschütternder Intensität entsteht ein musikalisches Panorama menschlicher Gefühle. Ein Konzertabend voller Spannung, großer Klangfarben und bewegender musikalischer Erzählkunst, so vonseiten der Kulturabteilung. Klang-Orchester

Mit „Sinfonía del Sur“ lädt das Julia Malischnig Project zu einer mitreißenden musikalischen Reise in den Süden ein. Zwischen Flamenco, Jazz, Klassik und iberolateinamerikanischen Klängen entsteht ein farbenreiches Gesamtkunstwerk voller Leidenschaft, rhythmischer Energie und poetischer Tiefe. Im Mittelpunkt steht die Kärntner Ausnahmegitarristin und Sängerin Julia Malischnig, die gemeinsam mit internationalen Spitzenmusikern sowie bekannten Kärntner Künstlerpersönlichkeiten wie Wolfgang Puschnig und Klaus Lippitsch einen Abend voller Virtuosität und musikalischer Freiheit gestaltet. Klang-Ensemble

„Der Tod eines Pudels“ ist ein ungewöhnlicher Liederabend, der Klassik und Satire auf überraschend leichte Weise verbindet. Im Mittelpunkt steht die international gefeierte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, die gemeinsam mit dem Kabarettisten Alfred Dorfer und dem Pianisten Florian Krumpöck auf der Bühne steht. Zwischen Werken von Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler und Korngold entfaltet sich eine humorvolle, pointierte Reise durch den Konzertalltag, die gängige Erwartungen an einen Liederabend bewusst unterläuft. Theater-Bühne

Theater-Shootingstar Anna Mabo präsentiert ein außergewöhnliches Stück über den großen Dichter Ferdinand Raimund. Die Aufführung verknüpft Feenwelten, Zauberspiele und musikalische G’stanzln mit tiefer Melancholie. Im Zentrum steht eine fiktive, humorvolle Liebesgeschichte zwischen Mabo und Raimund, die trotz 206 Jahren Altersunterschied perfekt harmonisiert. Gemeinsam mit Vincent Sauer, Isabella Knöll und ihrer Live-Band wirft die Regisseurin einen liebevollen, augenzwinkernden Blick auf Raimunds magischen Kosmos. Das Publikum erwartet eine packende Zeitreise zwischen Magie, Wahnsinn, Schmäh und Schicksal.

Informationen zum Kulturabo: Die Stadt Villach teilt mit, dass es unterschiedliche Abo-Formate gibt, wie beispielsweise Schnupper-, Jugend- Wahl- und Spartenabos. Das Jugendabo gibt es für 25 Euro, ein Erwachsenen-Abo ab 60 Euro. „Klang- und Bühnenmomente 2026/27“

Ab sofort in der Kulturabteilung erhältlich. (Schloßgasse 11/Dinzlschloss, Tel.: 04242 / 205-3412) Genaueres kannst du auch auf der Website nachlesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 16:17 Uhr aktualisiert