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Bild auf 5 Minuten zeigt die neue Pizzeria
In der Drauparkstraße gibt eine Neueröffnung.
Villach
26/05/2026
Neueröffnung
#goodnews

Pizza & Streetfood: Neues Leben im ehemaligen Eat Together

In der Drauparkstraße 2 in Villach gibt es einen Gastro-Zuwachs. Bald eröffnet dort
die Pizzeria da Laura & Streetfood.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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In den ehemaligen Räumlichkeiten des Eat Together in der Drauparkstraße zieht neues Leben ein. Eine Pizzeria eröffnet dort. Es wird ebenfalls italienisches Streetfood geben.

Am 1. Juli wird eröffnet

Am 1. Juli eröffnet der erfahrene Gastronom Basile Romolo seine Pizzeria da Laura & Streetfood. Romolo hatte 2025 schon mal ein Lokal in der Gerbergasse betrieben. Allerdings hatte er Probleme mit dem Mietvertrag und musste nach nur drei Monaten wieder schließen. Nun wagt der Italiener einen Neuanfang.

Verschiedenste Speisen werden angeboten

In dem Restaurant wird Pizza angeboten. Aber auch italienisches Streetfood, erzählt Romolo 5 Minuten gegenüber. So kann man dort Focaccia, Ofenkartoffeln, gegrilltes Gemüse, aber auch ein gekochtes Ei bestellen.

Bild auf 5 Minuten zeigt die neue Pizzeria
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In der Drauparkstraße in Villach gibt eine Neueröffnung.
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