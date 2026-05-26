Unfall beim Kufenstechen in Feistritz: Mann fiel vom Pferd

Beim Kufenstechen in Feistritz an der Gail kam es gestern, Montag, zu einem Unfall. Ein Reiter ist vom Pferd gefallen und wurde von dem Tier dann getroffen.

Wie heute bekannt wurde, gab es beim Kufenstechen in Feistritz an der Gail einen Unfall, das bestätigt auch ein Polizeipressesprecher gegenüber 5 Minuten. Eine Person fiel vom Pferd.

Reiter soll nicht verletzt sein

Der Reiter, der vom Pferd fiel blieb unverletzt. Wie jetzt bekannt wurde, gab es allerdings einen zweiten Unfall: Der Halter kam unters Pferd und wurde verletzt und musste mit der Rettung abtransportiert werden. Augenzeugen zu Folge, soll ein Pferd ihn gegen den Brustkorb getreten haben. Der Grad der Verletzung ist zur Zeit unklar. Der Gailtaler wurde im LKH behandelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert