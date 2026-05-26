Transfer-Coup: VSV holt Lukas Schreier von den „Bullen“

Der 26-jährige Salzburger wechselt vom EC Red Bull Salzburg nach Villach und wird künftig das blau-weiße Trikot tragen. Für Schreier ist es der erste Wechsel außerhalb der Red Bull Organisation. Der gebürtige Salzburger durchlief seine gesamte Eishockey-Ausbildung in Salzburg und genoss in der Red Bull Eishockey Akademie eine hochklassige Ausbildung. Auch seine bisherigen Profijahre absolvierte der Linksschütze ausschließlich bei den Red Bulls.

Vielseitiger Spieler

Der vielseitig einsetzbare Österreicher kann sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung spielen. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde Schreier vor allem als Stürmer eingesetzt, beim VSV ist er jedoch – in enger Abstimmung mit dem Trainerteam und der sportlichen Leitung – primär für die Defensive eingeplant. Insgesamt blickt der 26-Jährige bereits auf 298 Spiele in der win2day ICE Hockey League zurück. Dabei gelangen ihm 4 Tore sowie 24 Assists, zudem weist Schreier eine starke Plus/Minus-Bilanz von +38 auf. Der Linksschütze gilt als exzellenter Eisläufer, überzeugt durch seine hohe Intensität und bringt viel Flexibilität in das Spiel der Adler.

Große Vorfreude

Schreier selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Villach: „Für mich ist das eine riesige Chance, weil es das erste Mal ist, dass ich außerhalb der Red Bull Organisation spielen werde. Besonders freue ich mich darauf, künftig vor den großartigen Fans in Villach aufzulaufen. Die Stimmung bei den Spielen gegen den VSV war immer unglaublich – egal ob in Villach oder auch in Salzburg. Man hat sofort gespürt, wie viel Leidenschaft und Energie hinter diesem Publikum steckt, und genau darauf freue ich mich extrem. Meine Ziele für die kommende Saison sind klar: Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und vom ersten Tag im August an jeden Tag besser werden. Ich habe bereits mit einigen Spielern Kontakt gehabt und man spürt sofort, dass in dieser Mannschaft ein richtig guter Spirit herrscht. Ich glaube, dass wir gemeinsam eine starke Saison spielen können. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Energie, meinem Ehrgeiz und meiner täglichen Arbeit helfen. Ich glaube, dass ich gut in dieses Team passe und kann es kaum erwarten, dass es im August endlich losgeht.“

„Er arbeitet hart“

Für Head Coach Pierre Allard bringt Lukas Schreier genau jene Eigenschaften mit, die man sich beim VSV erwartet: „Lukas ist ein Spieler, der unserem Team viel Energie geben wird und jeden Tag mit großem Einsatz an die Arbeit geht. Seine Vielseitigkeit macht ihn extrem wertvoll, weil er sowohl offensiv als auch defensiv viele Aufgaben übernehmen kann. Besonders überzeugt hat uns aber seine Einstellung: Er arbeitet hart, bringt jeden Tag Intensität ins Training und hat den Ehrgeiz, sich ständig weiterzuentwickeln. Zudem hat er in Salzburg eine starke Ausbildung genossen und sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Spieler in der ICE Hockey League etabliert. Wir sind überzeugt, dass er noch großes Entwicklungspotenzial hat, und freuen uns sehr, ihn in Villach willkommen zu heißen.“ Der EC iDM Wärmepumpen VSV freut sich, Lukas Schreier künftig im blau-weißen Dress begrüßen zu dürfen und blickt gemeinsam mit ihm voller Vorfreude auf die kommende Saison.