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/ ©Bergrettung Villach
Bild auf 5min.at zeigt die Bergrettung im Einsatz.
Die Dame stürzte und verletzte sich.
Villach
26/05/2026
Einsatz

Bergrettung beim Hundsmarhof: Wanderin verletzte sich

Am Pfingstmontag rückte die Villacher Bergrettung zum
Hundsmarhof aus. Ein Wanderin hatte sich verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Am 25. Mai 2026 um 12.36 Uhr wurde die Bergrettung Villach nach Villach, Hundsmarhof beordert. Einsatzgrund war ein Sturz am Wanderweg mit Hüftverletzung.

Frau stürzte

Eine 87-jährige Österreicherin war mit ihrer Freundin und ihrem Hund am Wanderweg Richtung Völkendorfer Alm unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam die Frau zu Sturz und verletzte sich an der Hüfte. Die Zufahrt war mittels Bergrettungsfahrzeug möglich. Anschließend konnte auch der RTW nachrücken. Die Wanderin wurde durch den Bergrettungsnotarzt erstversorgt und anschließend dem RTW übergeben. Die weitere Versorgung wird im Krankenhaus Villach durchgeführt.

Bild auf 5min.at zeigt die Bergrettung im Einsatz.
©Bergrettung Villach
Die Dame stürzte und verletzte sich.
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