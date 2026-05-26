Bergrettung beim Hundsmarhof: Wanderin verletzte sich

Am Pfingstmontag rückte die Villacher Bergrettung zum Hundsmarhof aus. Ein Wanderin hatte sich verletzt.

Am 25. Mai 2026 um 12.36 Uhr wurde die Bergrettung Villach nach Villach, Hundsmarhof beordert. Einsatzgrund war ein Sturz am Wanderweg mit Hüftverletzung.

Frau stürzte

Eine 87-jährige Österreicherin war mit ihrer Freundin und ihrem Hund am Wanderweg Richtung Völkendorfer Alm unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam die Frau zu Sturz und verletzte sich an der Hüfte. Die Zufahrt war mittels Bergrettungsfahrzeug möglich. Anschließend konnte auch der RTW nachrücken. Die Wanderin wurde durch den Bergrettungsnotarzt erstversorgt und anschließend dem RTW übergeben. Die weitere Versorgung wird im Krankenhaus Villach durchgeführt.