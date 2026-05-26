Silbersee-Opening: Villach startet mit bunter Party in den Sommer

Mit Musik, Farbpulver und jeder Menge Partystimmung startet Villach am Freitag, dem 29. Mai, offiziell in den Sommer. Beim großen Silbersee-Opening wird es heuer richtig bunt.

Am Silbersee steigt am Freitag, den 29. Mai, wieder das traditionelle „Silbersee-Opening“ samt Holifest. Seit mehr als zehn Jahren zieht die Veranstaltung zahlreiche junge und jung gebliebene Besucher direkt an den Silberseestrand. Auch heuer rechnen die Veranstalter wieder mit großem Andrang. Für Stimmung sorgen ein Live-DJ, Wasseraktivitäten sowie verschiedene Sport- und Mitmachangebote.

Was ist das Holifest? Das Holifest stammt ursprünglich aus Indien und ist als „Fest der Farben“ bekannt. Dabei bewerfen sich die Besucher mit buntem Farbpulver, um gemeinsam den Frühling, Freude und Zusammenhalt zu feiern. Inzwischen hat sich das farbenfrohe Event weltweit verbreitet.

Bunte Farben beim Silbersee-Opening

Besonders beliebt ist dabei das farbenfrohe Holifest, bei dem sich die Besucher mit buntem Farbpulver bewerfen und gemeinsam den Sommerbeginn feiern. Zusätzlich gibt es unter anderem Street-Workout-Angebote sowie einen VIP-Bereich für Besitzer der Jugendcard. Der Silbersee gilt vor allem bei jungen Villacherinnen und Villachern als beliebter Treffpunkt. „Er ist synonym für einen aktiven und sportlichen Lebensstil. Junge Menschen treffen sich dort und spielen Tennis, Tischtennis, Boccia und Beachvolleyball. Sogar eine Calisthenics-Anlage steht zur Verfügung“, erklärt Villachs Jugendreferentin Gerda Sandriesser. Sie freut sich bereits auf das Event und spricht von einer „großen, lustigen Party“ für alle, die gemeinsam in den Sommer starten möchten.