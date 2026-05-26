Schlange sorgt für Feuerwehreinsatz in Villach-Land
Mit diesem Besucher hatten die Bewohner wohl nicht gerechnet: In Latschach sorgte gestern eine Schlange in einem Wohnhaus für einen Feuerwehreinsatz.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Pfingstmontag herrschte in Latschach (Bezirk Villach-Land) große Aufregung, die Feuerwehr Latschach rückte aus. Der Grund: „Bei einem Wohnhaus machte es sich eine Schlange gemütlich“, informieren die Florianis. Das Tier hatte sich im Werkstattraum eines Nebengebäudes verkrochen. Die Florianis hielten Nachschau und es stellte sich heraus: Bei der Schlange handelte es sich glücklicherweise um eine ungefährliche Äskulapnatter. „Das Reptil wurde vorsichtig eingefangen und an einem anderen Ort wieder in die Natur entlassen“, so die Feuerwehr Latschach abschließend.
Über die Äskulapnatter
Die Äskulapnatter zählt zu den größten heimischen Schlangenarten und kann bis zu zwei Meter lang werden. Die ungiftige und für Menschen harmlose Natter lebt bevorzugt in warmen, sonnigen Regionen mit Wäldern, Trockenhängen und Weinbaugebieten. In Österreich kommt sie vor allem in Kärnten, der Steiermark, dem Burgenland sowie vereinzelt in Niederösterreich vor. Die streng geschützte Art ernährt sich hauptsächlich von Mäusen und anderen Kleintieren. Ihren Namen hat die Schlange aus der griechischen Mythologie: Sie wurde nach dem Heilgott Asklepios benannt, da sie sich um dessen Stab (sogenannter „Äskulapstab“) eine solche Natter wickelt.