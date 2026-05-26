Schlange sorgt für Feuerwehreinsatz in Villach-Land

Die Äskulapnatter zählt zu den größten heimischen Schlangenarten und kann bis zu zwei Meter lang werden. Die ungiftige und für Menschen harmlose Natter lebt bevorzugt in warmen, sonnigen Regionen mit Wäldern, Trockenhängen und Weinbaugebieten. In Österreich kommt sie vor allem in Kärnten, der Steiermark, dem Burgenland sowie vereinzelt in Niederösterreich vor. Die streng geschützte Art ernährt sich hauptsächlich von Mäusen und anderen Kleintieren. Ihren Namen hat die Schlange aus der griechischen Mythologie: Sie wurde nach dem Heilgott Asklepios benannt, da sie sich um dessen Stab (sogenannter „Äskulapstab“) eine solche Natter wickelt.