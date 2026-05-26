Das Gipfelhaus auf der Gerlitzen hat neue Besitzer

Auf der Gerlitzen beginnt eine neue Ära: Die Bergbahnen übernehmen jetzt selbst das traditionsreiche Gipfelhaus – nach fast 30 Jahren unter derselben Führung.

Auf der Gerlitzen laufen die Vorbereitungen für die Sommersaison bereits auf Hochtouren. Neben den Bauarbeiten an der neuen Gipfelbahn gibt es nun auch eine wichtige Veränderung beim beliebten Gipfelhaus: Die Gerlitzen-Bergbahnen haben das traditionsreiche Haus Medienberichten zufolge übernommen und werden es künftig selbst betreiben. Gekauft wurde die traditionsträchtige Hütte bereits Anfang März, neben dem Restaurant und den Gästezimmern wurden auch rund 18 Hektar Grund am Gipfel übernommen. Bisher wurde das Gipfelhaus von Thomas Martinz geführt, der den Betrieb 1998 in vierter Generation übernommen und in den vergangenen Jahren modernisiert hat. Nun zieht es ihn zurück ins Tal, wo er den historischen Gegendtalerhof am Ossiacher See gekauft hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 20:41 Uhr aktualisiert