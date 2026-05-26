Skip to content
Region auswählen:
/ ©Gerlitzen Alpe / Stabentheimer
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Seilbahn auf der Gerlitzen Alpe im Sommer.
Auf der Gerlitzen weht ein frischer Wind.
Gerlitzen
26/05/2026
Bergbahnen

Das Gipfelhaus auf der Gerlitzen hat neue Besitzer

Auf der Gerlitzen beginnt eine neue Ära: Die Bergbahnen übernehmen jetzt selbst das traditionsreiche Gipfelhaus – nach fast 30 Jahren unter derselben Führung.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Auf der Gerlitzen laufen die Vorbereitungen für die Sommersaison bereits auf Hochtouren. Neben den Bauarbeiten an der neuen Gipfelbahn gibt es nun auch eine wichtige Veränderung beim beliebten Gipfelhaus: Die Gerlitzen-Bergbahnen haben das traditionsreiche Haus Medienberichten zufolge übernommen und werden es künftig selbst betreiben. Gekauft wurde die traditionsträchtige Hütte bereits Anfang März, neben dem Restaurant und den Gästezimmern wurden auch rund 18 Hektar Grund am Gipfel übernommen. Bisher wurde das Gipfelhaus von Thomas Martinz geführt, der den Betrieb 1998 in vierter Generation übernommen und in den vergangenen Jahren modernisiert hat. Nun zieht es ihn zurück ins Tal, wo er den historischen Gegendtalerhof am Ossiacher See gekauft hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 20:41 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: