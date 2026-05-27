Villach-Attentat: Terrorprozess startet unter Sicherheitsvorkehrungen

466 Tage nach der tödlichen Messerattacke in Villach beginnt heute der Terrorprozess gegen einen 24-jährigen Syrer. Dem Angeklagten werden Mord, mehrfacher Mordversuch und ein terroristisches Motiv im Namen des IS vorgeworfen.

Mehr als ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke von Villach beginnt heute am Landesgericht Klagenfurt einer der aufsehenerregendsten Prozesse der vergangenen Jahre in Österreich.

Mehr als ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke von Villach beginnt heute am Landesgericht Klagenfurt einer der aufsehenerregendsten Prozesse der vergangenen Jahre in Österreich.

Mehr als ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke von Villach beginnt heute am Landesgericht Klagenfurt einer der aufsehenerregendsten Prozesse der vergangenen Jahre in Österreich. Ein mittlerweile 24-jähriger syrischer Staatsbürger muss sich wegen Mordes, mehrfachen Mordversuchs und terroristischer Straftaten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt wahllos auf Passanten eingestochen zu haben. Ein 14-jähriger Jugendlicher kam dabei ums Leben, fünf weitere Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

Bereits im Vorfeld hatte 5 Minuten über die außergewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen rund um den Prozess berichtet, zu lesen hier: Villach-Attentäter vor Gericht: Die wichtigsten Fakten vor Prozessbeginn. So wird der Angeklagte während der Verhandlung hinter einer Glaswand sitzen. Außerdem gilt im Gerichtssaal ein umfassendes Technikverbot. Weder Kameras noch Smartphones oder Laptops sind erlaubt. Selbst Gerichtszeichner erhalten keinen Zutritt. Hintergrund dafür ist laut Gericht der Schutz der Geschworenen und Prozessbeteiligten. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass der Angeklagte öffentliche Aufmerksamkeit gezielt für eine Inszenierung nutzt.

Zwei Verhandlungstage angesetzt

Für das Verfahren sind zunächst zwei Verhandlungstage vorgesehen. Insgesamt wurden 27 Journalisten akkreditiert. Der Angeklagte sitzt seit dem Tag der Tat in der Justizanstalt Klagenfurt in Untersuchungshaft. Laut bisherigen Berichten gilt er dort als besonders schwieriger und gefährlicher Insasse. Sein Verteidiger Philipp Tschernitz erklärte im Vorfeld, es sei unklar, wie sich der 24-Jährige im Gerichtssaal verhalten werde. Gegenüber der Kleinen Zeitung sagte er: „Er fühlt sich eher als die Waffe, nicht als das Sprachrohr dieser Ideologie.“

Ermittler gehen von IS-Motiv aus

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Angeklagte über soziale Medien radikalisiert hat und aus Sympathie für die Terrororganisation „Islamischer Staat“ gehandelt haben soll. Der Syrer war im Jahr 2020 nach Österreich gekommen und lebte zuletzt hauptsächlich in Kärnten. Laut Ermittlungen hielt er sich zeitweise auch in Deutschland auf und reiste 2024 in den Irak.

Lebenslange Haft möglich

Im Falle eines Schuldspruchs drohen dem 24-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe. Trotz der schweren Vorwürfe gilt für den Angeklagten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung weiterhin die Unschuldsvermutung.