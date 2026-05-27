Junger Mann vermisst: Wurde zuletzt im Strandbad Drobollach gesehen

Bereits seit vorgestern wird ein Mann vermisst. Er wurde zuletzt im Strandbad in Drobollach gesehen.

Derzeit wird in Villach und Umgebung ein 23-jähriger Mann gesucht. Er ist seit Montag abgängig. Und wurde zuletzt im Strandbad Drobollach gesehen. Seitdem fehlt jegliches Lebenszeichen von ihm.

Seit Montag vermisst

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt Polizeisprecherin Kristina Kapellari, dass der Polizei eine Vermisstenanzeige vorliegt. Nähere Infos sind diesbezüglich aber nicht bekannt. Seine Freundin sucht verzweifelt nach ihm. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt sie, dass sie am Montag noch ein Bild von ihm aus dem Strandbad bekam, danach fehlt jede Spur von ihm.

Handy ist aus

Sein Handy ist aus. Und auch nicht ortbar, erzählt die junge Frau. Sie glaubt, dass das Telefon vielleicht kaputtging. Sie meint auch, dass er niemals so einfach verschwinden würde, da er gerade dabei war, seinen Traum von einer eigenen Bar zu erfüllen.

Beschreibung des Vermissten: * ca. 185–190 cm groß * dunkelbraune Haare * grüne Augen * Schnurrbart * Tattoo mit der Aufschrift „Tutto Passa“ auf der Hand Die Kleidung ist leider unbekannt. Falls jemand ihn gesehen hat oder Informationen hat, bitte meldet euch bei der nächsten Polizeiinspektion.