Villach erhält neue Überwachungszonen mit Kameras

Der Villacher Stadtsenat hat heute beschlossen, dass die Stadt die Hälfte der Anschaffungskosten für die geplante Ausweitung der Videoüberwachung übernimmt, heißt es in einer Aussendung der Verantwortung Erde.

Die Gesamtanschaffungskosten belaufen sich auf rund 48.000 Euro. Damit erhält Villach neun Überwachungszonen – nach derzeitigem Informationsstand mehr, als Wien, Graz und Linz zusammen ausweisen. Die Bewegung Verantwortung ERDE sieht darin einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Villacher Bevölkerung, der weder durch die Kriminalitätsentwicklung noch durch eine vorhergehende öffentliche Debatte gedeckt ist.

„Grundrechtseingriff ohne faktische Grundlage„

Videoüberwachung im öffentlichen Raum greift in das Recht auf Privatleben und in die informationelle Selbstbestimmung ein, heißt es in der Aussendung. „Ein solcher Eingriff bedarf einer nachvollziehbaren Sicherheitslage als Begründung. Diese ist in Villach nicht gegeben: Stadtpolizeikommandant Erich Londer hat in mehreren Interviews wiederholt betont, dass Villach eine sichere Stadt ist. Ein sachlicher Anlass für ein in Österreich beispielloses Überwachungssystem liegt damit nicht vor,“ meint die Bewegung allgemein. „Wenn die Polizeiführung selbst die Sicherheitslage in Villach als gut bewertet, fehlt jede faktische Grundlage für einen Grundrechtseingriff dieser Größenordnung. Was hier passiert, ist nicht Sicherheitspolitik – das ist Symbolpolitik auf Kosten der Freiheitsrechte“, so Gerald Dobernig, Fraktionsobmann Verantwortung ERDE.

Verantwortung ERDE fordert stattdessen: den Ausbau von Sozialarbeit und Prävention im öffentlichen Raum

gezielte Investitionen in lebenswerte, belebte öffentliche Räume

eine transparente, faktenbasierte Sicherheitsdebatte vor jedem weiteren Schritt

Villach als Versuchslabor? Transparenz ist Pflicht

Flächendeckende Kameraüberwachung ist in europäischen Städten häufig der Einstieg in weiterführende Auswertungssysteme – bis hin zu biometrischer Analyse. In mehreren deutschen Bundesländern wird zur Auswertung polizeilicher Daten bereits Software des US-Konzerns Palantir eingesetzt. Ob entsprechende Auswertungssysteme in Villach perspektivisch zum Einsatz kommen sollen, ist bislang nicht offengelegt, heißt es schlussendlich laut Verantwortung ERDE.