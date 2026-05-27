Hochexplosiv: Schwerer Gefahrengut-Unfall in Villach

In Villach gibt es derzeit einen größeren Feuerwehreinsatz. Ein Gefahrstoff-Lkw ist verunfallt, es wurden aufgrund von Explosionsgefahr Straßen bereits gesperrt.

Im Bereich der Infineonstraße ist es zu einem Unfall mit einem Gefahrengut-LKW gekommen. „Es sind hochexplosive Stoffe, die Lage ist derzeit sehr verzwickt“, erklärt Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach 5 Minuten gegenüber.

Straßensperren errichtet

Der LKW-Fahrer konnte gerettet werden. Im Einsatz stehen derzeit die Hauptfeuerwache Villach, die Betriebsfeuerwehr der Infineon und die FF Perau. Der Einsatz wird laut Geissler noch länger dauern, Straßensperren wurden aufgrund der Gefahrenlage errichtet. Wir halten euch auf dem Laufenden.

#Update: Gefahrengut wird geborgen – Sperre aufrecht

Wie HBM Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach gegen 15.30 Uhr informierte, werden derzeit noch einige Behälter der Ladung, die noch mit Gefahrenstoff gefüllt sind, geborgen. In weiterer Folge werden diese bei der Betriebsfeurwehr Infineon auf einem gesicherten Platz abgestellt. Die Straßensperre zwischen der Infineonstraße und dem Kreisverkehr ist noch aufrecht. Es kann sich hierbei noch um Stunden handeln, so Scharf weiter. Nach der Bergung des Gefahrenstoffes muss noch der LKW geborgen werden. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.

Lenker verletzt

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am frühen Abend in einer Aussendung mitteilte, kam der LKW von der Straße ab, da der Lenker die Kontrolle verlor. Der Sattelzug stürzte eine etwas drei Meter hohe Böschung hinab. Der Lenker wurde aus dem Fahrzeug befreit, erlitt aber Verletzungen. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße gesperrt. Mehr dazu findest du hier: Nach Gefahrengut-Unfall: LKW-Lenker verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert