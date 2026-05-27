Endlich Schluss mit den Bahnkreuzungen: Unterführung Föderlach nimmt Form an

Mit der neuen Unterführung in Föderlach setzen die ÖBB gemeinsam mit dem Land Kärnten auf mehr Sicherheit und einen besseren Verkehrsfluss in der Region.

Durch die Auflassung von zwei Eisenbahnkreuzungen, einen neuen Kreisverkehr sowie einen Geh- und Radweg sollen künftig alle Verkehrsteilnehmer:innen von der neuen Lösung profitieren.

Projekt soll mehr Sicherheit bringen

ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel bezeichnet die Auflassung von Eisenbahnkreuzungen als zentrales Anliegen der ÖBB. Mit der Unterführung Föderlach werde eine moderne, niveaufreie Lösung umgesetzt, die sicherer, verlässlicher und zukunftsfit für die Region sei. Auch LH-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber verweist auf den Fortgang der Arbeiten. Mit dem Projekt entstehe ein modernes Infrastrukturvorhaben, das mehr Sicherheit bringen und den Verkehr im Bereich der Bahnstrecke spürbar entlasten werde. Insgesamt investieren die ÖBB und das Land Kärnten dafür mehr als 21 Millionen Euro.

„Situation für alle besser“

Für Bürgermeisterin Doris Liposchek ist die Unterführung ein wichtiger Fortschritt für Wernberg. Sie bringe mehr Sicherheit im Alltag, erleichtere Wege innerhalb der Gemeinde und verbessere die Situation für alle, die dort wohnen, arbeiten oder unterwegs sind. Die neue Unterführung ersetzt zwei bestehende Eisenbahnkreuzungen und soll damit für ein deutliches Plus an Sicherheit sorgen. Besonders für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen ist die niveaufreie Querung ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen Verkehrsinfrastruktur.

Fertigstellung im Sommer 2027

Seit dem Baustart im Februar 2026 laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Die Verkehrsfreigabe ist für Ende Juni 2027 geplant. Insgesamt werden rund 21,5 Millionen Euro in das Projekt investiert.

Maßnahmen auf einen Blick Errichtung Unterführung L59 Föderlacher Landesstraße mit separatem Geh-

und Radweg

und Radweg Neubau/Umlegung Dueler Straße

Errichtung eines Kreisverkehrs

Herstellung erforderlicher Straßen- und Weganbindungen

Auflassung der 2 Eisenbahnkreuzungen Duel und Föderlach

Rekultivierungsmaßnahmen, Herstellung von Stützbauwerken und Entwässerungseinrichtungen