Danke „Lindi“: Philipp Lindner verlässt den Adlerhorst

Der 30-jährige Verteidiger verlässt die Adler nach fünf gemeinsamen Saisonen und kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zum HC Innsbruck zurück. Lindner absolvierte in dieser Zeit insgesamt 266 Spiele für den VSV – inklusive Einsätzen in der Champions Hockey League – und verbuchte dabei 39 Tore sowie 78 Assists, was insgesamt 117 Punkten entspricht. Besonders beeindruckend ist zudem seine starke Plus/Minus-Wertung von +44. Zudem führte der gebürtige Tiroler die Adler in zwei Saisonen als Kapitän aufs Eis.

Keine Steine in den Weg legen

Vor einigen Tagen trat Lindner mit dem Wunsch an die Vereinsführung heran, seine Karriere noch einmal in seiner Heimat Innsbruck fortsetzen zu wollen. Aufgrund seiner Verdienste für den Klub wollte der VSV diesem Wunsch keine Steine in den Weg legen. Der EC iDM Wärmepumpen VSV bedankt sich bei Philipp Lindner für fünf gemeinsame Jahre im blau-weißen Dress und wünscht ihm sowohl privat als auch sportlich für seine Zukunft beim HC Innsbruck alles Gute

Philipp hat in den vergangenen Jahren alles für den VSV gegeben und den Klub mit seiner Einstellung und seinem Einsatz wie kaum ein anderer verkörpert. Spieler wie ihn lässt man nur sehr ungern ziehen. Gleichzeitig haben wir aber auch großen Respekt vor seinem Wunsch, noch einmal in seiner Heimat Innsbruck zu spielen. Aufgrund dessen, was Philipp für den VSV geleistet hat, war für uns klar, dass wir ihm diesen Schritt ermöglichen wollen. Er wird in Villach immer willkommen sein Geschäftsführer Martin Winkler