EILT: Urteil gefällt – Lebenslange Haft für Villacher Attentäter

Ganz Österreich blickte vor rund einem Jahr nach Villach, wo die Welt still stand. Heute fand der Terrorprozess am Landesgericht in Klagenfurt statt. Das Urteil: Lebenslange Haft.

Bis ins Mark erschüttert hat die Tat vor über einem Jahr am 15. Feber 2025 in Villach, als ein junger Mann auf Menschen in der Innenstadt losging und auf sie einstach. Ein Bursche (14) kam dabei ums Leben, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Am heutigen Mittwoch, dem 27. Mai 2026 fand der Prozess statt. Nun steht das Urteil nach nur einem Prozesstag fest: Lebenslange Haft.

Urteil: Attentat von Villach Die Geschworenen haben rasch ihr Urteil gefällt: Lebenslange Haft – nicht rechtskräftig.

Die Geschworenen entschieden in allen Anklagepunkten für schuldig – jeweils 8:0. Was bedeutet lebenslang*? Die Erklärung dazu befindet sich gegen Ende des Beitrages.

84 Sekunden und alles stand still

Es waren genau 84 Sekunden – so lange dauerte der Angriff des Angeklagten Ahmad G. als er mit dem Messer auf mehrere Menschen einstach. Gestoppt wurde er erst von einem Essens-Lieferanten, der ihn mit dem Auto anfuhr. Die Opfer waren zwischen 14 und 33 Jahre alt, diese müssen mit dauerhaften Folgen leben, nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit psychischen. Vorgeworfen werden ihm Mord, versuchter Mord in fünf Fällen und terroristische Straftaten.

Prozess unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen

Der Prozess wurde heute unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Generell herrschte bei der Verhandlung ein striktes Foto- und Videoverbot, auch durften keine elektronischen Geräte in den Saal mitgenommen werden. Und um neun Uhr ging es los. Der Angeklagte hineingeführt, er trug Handschellen und einen Bauchgurt. Sitzen musste er hinter einer Glaswand. Er gilt weiterhin als hochgefährlich. Dann begründete die Staatsanwaltschaft rund 20 Minuten ihre Anklage.

©KK Heute ging der Terrorprozess aufgrund des Attentats in Villach vom 15. Feber 2025 am Klagenfurter Landesgericht über die Bühne.

Was wir über den Angeklagten wissen

Der heute 24-jährige syrische Kurde kam 2020 nach Österreich, um Schutz und Asyl zu suchen. Wie es weiter laut Medienberichten heißt, soll er nicht religiös aufgewachsen sein, erst rund ein Jahr vor dem Angriff in Villach, soll er sich damit befasst haben. Der Angeklagte wisse, dass der Islam seine Taten nicht gutheiße, der Islamische Staat (IS) jedoch schon. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer „Blitzradikalisierung“. Er soll nur vier Tage vorher den Entschluss zum Angriff gefasst haben. Er soll sich dann ein Klappmesser besorgt und auch ein Bekennervideo zum IS gemacht haben mit Fahne im Hintergrund. Und dann ging er in die Innenstadt und entdeckte am Tag der Tat gegen 15.51 Uhr eine fünfköpfige Gruppe.

„Noch mehr Menschen zu töten“

Der Pflichtverteidiger fasst sich kurz. Ahmad G. ist geständig. Die Worte zum Gericht, als dieses ihn danach fragte, ob er geständig sei, waren: „Ich habe alles schon gesagt.“ Zudem zeigte der Angeklagte keine Reue und erklärte vor Gericht, dass er sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) weiterhin verpflichtet fühle. Sein Ziel sei es sogar gewesen, „noch mehr Menschen zu töten – mindestens zehn.“ Dabei habe er es gezielt auf Männer im Alter zwischen 14 und 45 Jahren abgesehen.

Angeklagter zeigte keine Reue

Des weiteren wurden Polizisten vom Richter einvernommen und zu dem Einsatz, sowie auch zur Tatwaffe befragt. Überdies konnte die Tat mittels 3D-Tatrekonstruktion des Bundeskriminalamtes lückenlos nachgestellt werden. Während des Prozess blieb der Angeklagte recht wortkarg. Am Nachmittag ging der Prozess weiter. Wie berichtet, habe Ahmad G. keine Reue gezeigt, doch es gab etwas, das er bereute: „Ich bin traurig, dass ich nicht sterben durfte.“ Seine Familie zeigte sich angesichts der Tat und der „Blitzradikalisierung“ fassungslos. Erschreckend ist weiters, dass er Angeklagte auch noch andere Szenarien, wie einen Sprenggürtel im Sinn hatte: „Mit dem hätte ich noch mehr Menschen töten können“.

Gutachter bestätigen Zurechnungsfähigkeit

Das Fazit des Toxikologen zeigte, dass bei dem Angeklagten kein Alkohol oder sonstige Substanzen im Blut nachgewiesen wurden. Ein weiterer Gutachter bestätigte, dass der Angeklagte als zurechnungsfähig zu betrachten ist. In weiterer Folge wurden Zeugen vom Richter einvernommen. Der Angeklagte soll während des Prozesses keinerlei Emotion gezeigt haben. Vor Ort wurde die Stimmung und Situation allgemein als „sehr beklemmend“ beschrieben. Dann kamen die Opfer an die Reihe und berichteten von den psychischen und körperlichen Folgen. Mehrere befinden sich in therapeutischer Behandlung. Eigentlich wäre ein weiterer Prozesstag anberaumt gewesen, doch dann wurde klar, dass noch am selben Tag ein Urteil gefällt wird.

Urteil im Terrorprozess gefällt

In der Folge kam es zu den Plädoyers der Verteidigung, sowie der Staatsanwaltschaft. Die Geschworenen zogen sich zur Beratung zurück und kamen zu einem Urteil: Es lautet auf lebenslange Haft. Die Geschworenen entschieden alle für schuldig, jeweils 8:0 in allen Anklagepunkten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Was bedeutet „lebenslang“? *Die lebenslange Freiheitsstrafe ist die höchste Strafe im Strafrecht. Was bedeutet das? „Lebenslang“ bedeutet in Österreich selten, dass der Verurteilte hinter Gittern stirbt. Gemäß österreichischer Rechtsprechung kann die Freiheitsstrafe entweder auf bestimmte Zeit (höchstens 20 Jahre) oder auf Lebensdauer verhängt werden. Bei der Freiheitsstrafe kann eine bedingte Entlassung eingeräumt werden, sofern bereits 15 Jahre der Haftstrafe verbüßt wurden und davon auszugehen ist, dass der Straftäter keine weiteren Strafhandlungen begeht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 20:42 Uhr aktualisiert