„WC und Boiler überprüfen“: Arriach verzeichnet weniger Wasservorrat
In Arriach (Villach Land) sind die Quellschüttungen rückläufig. Die Gemeinde ersucht nun die Bürger, sogar WC-Kästen zu überprüfen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
„Wir ersuchen alle Wasserbezieherinnen, ihre hauseigenen Wasserleitungen, Absperrventile, WC-Spülkästen, Heizung, Boiler etc. auf die Dichtheit zu überprüfen.“ Es wäre aktuell nicht möglich, Schwimmbecken und Pools zu befüllen, Rasen- und Grünflächen, Hecken und Bäume zu bewässern oder Terrassen zu waschen.
Trockenheit als Grund
Alle Bürger werden zum Wassersparen aufgerufen. Grund dafür wäre die anhaltende Trockenheit und der fehlende Niederschlag, denn die Gemeinde verzeichnet bereits rückläufige Quellenausschüttungen in der öffentlichen Wasserversorgung. „Diese Maßnahmen sind notwendig, um die ausreichende Versorgung mit Trinkwasser weiterhin sicherzustellen.“