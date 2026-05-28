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/ ©Canva Montage
Auf dem Foto von weww.5min.at sieht man einen Pool und ein Stop Zeichen.
In Arriach muss Wasser gespart werden. Die Gemeinde bittet auch, Geräte wie Boiler zu überprüfen.
Arriach
28/05/2026
Warnung

„WC und Boiler überprüfen“: Arriach verzeichnet weniger Wasservorrat

In Arriach (Villach Land) sind die Quellschüttungen rückläufig. Die Gemeinde ersucht nun die Bürger, sogar WC-Kästen zu überprüfen.

von Yvonne Schmid-Berger
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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„Wir ersuchen alle Wasserbezieherinnen, ihre hauseigenen Wasserleitungen, Absperrventile, WC-Spülkästen, Heizung, Boiler etc. auf die Dichtheit zu überprüfen.“ Es wäre aktuell nicht möglich, Schwimmbecken und Pools zu befüllen, Rasen- und Grünflächen, Hecken und Bäume zu bewässern oder Terrassen zu waschen.

Trockenheit als Grund

Alle Bürger werden zum Wassersparen aufgerufen. Grund dafür wäre die anhaltende Trockenheit und der fehlende Niederschlag, denn die Gemeinde verzeichnet bereits rückläufige Quellenausschüttungen in der öffentlichen Wasserversorgung. „Diese Maßnahmen sind notwendig, um die ausreichende Versorgung mit Trinkwasser weiterhin sicherzustellen.“

Das Foto auf 5 Minuten zeigt den Gemeinde-Aushang in Arriach.
©Facebook
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 06:25 Uhr aktualisiert
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