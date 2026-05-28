Villach: 31 Prozent mehr Waffenbesitzkarten nach Messer-Attentat

Der Anschlag von Villach und seine Folgen beschäftigen die Bevölkerung nachhaltig. Demnach verzeichneten Villach und Umgebung nach dem Attentat einen Anstieg bei den Waffenbesitzkarten um 31%, wie aus dem Gericht hervorgeht.

Nach dem Messerangriff in der Villacher Innenstadt vom 15. Februar 2025 ist gestern das Urteil gegen den Angeklagten Ahmad G. gefallen. Die Geschworenen sprachen den Mann in allen Anklagepunkten – darunter Mord, versuchter Mord in fünf Fällen und terroristische Straftaten – jeweils mit 8:0 Stimmen schuldig – wir haben berichtet. Das Gericht erkannte auf lebenslange Haft, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Neben den strafrechtlichen Folgen stand im Prozess vor allem die gesellschaftliche Tragweite der Tat im Fokus.

Waffenbesitzkarten und Selbstverteidigung boomen

Die Staatsanwaltschaft verknüpfte das Verfahren im Schlussplädoyer direkt mit den spürbaren Auswirkungen auf die Bevölkerung und das dortige Sicherheitsgefühl. Demnach verzeichneten Villach und Umgebung nach dem Anschlag einen Anstieg bei den Waffenbesitzkarten um 31 Prozent. Parallel dazu erhielten auch Selbstverteidigungskurse vermehrten Zulauf. Das Gericht wertete die Zahlen als Beleg für die psychologischen Folgen des Attentats und betonte: „Das sind Zeichen für eine schwere Einschüchterung der Bevölkerung“, heißt es, wie „Der Standard“ berichtet.

Zum Tatablauf

Das eigentliche Tatgeschehen am 15. Februar 2025 dauerte laut den Rekonstruktionen genau 84 Sekunden. In dieser Zeit verletzte der Täter mehrere Passanten im Alter zwischen 14 und 33 Jahren teils schwer. Ein 14-jähriger Bursche erlag seinen Verletzungen. Die Überlebenden sind bis heute von körperlichen und psychischen Langzeitfolgen betroffen. Gestoppt wurde der Angriff schließlich durch einen Essens-Lieferanten, der den Täter mit einem Auto anfuhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 08:03 Uhr aktualisiert