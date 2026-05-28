„Wir sind keine Einzelfälle“: Wenn Kinder durchs System fallen

Eigentlich hätte Tamara Bulis (37) heute Vormittag alleine zu Hause sein sollen. Doch zwei ihrer drei Kinder sind da. Ein Einzelfall? Nein. Für ihre autistischen Kinder fehlt verlässliche Betreuung in der Schule.

Was wie ein chaotischer Morgen wirkt, ist für die Familie Bulis Realität. „Die beiden sind heute unerwartet zu Hause, weil die Assistenz nicht da ist“, sagt die Mutter. Spontane Ausfälle sind keine Ausnahme, sondern Teil eines Systems, das für viele Familien nicht funktioniert. Tamara Bulis ist Hausfrau. Während ihr Mann arbeitet muss sie selbst jederzeit einspringen können. Drei Kinder hat sie, alle im Autismus-Spektrum, ebenso wie sie selbst. „Für mich war es immer normal, Menschenmengen zu meiden und Reize in den eigenen vier Wänden zu reduzieren“, erzählt sie. Erst durch die Diagnosen ihrer Kinder habe sie erkannt, dass auch sie betroffen ist. Was bleibt, ist ein Alltag zwischen Organisation, Überforderung und permanenter Alarmbereitschaft.

Leben zwischen Reiz und Rückzug

Die beiden jüngeren Kinder besuchen die Schule nur eingeschränkt, vier Tage pro Woche jeweils drei Stunden. Danach sind sie erschöpft. „Sie kommen ausgebrannt nach Hause und müssen sich erst einmal erholen.“ Während sich der Sohn oft stundenlang in ein Dunkelzelt zurückzieht, braucht die jüngste Tochter Bewegung: Ihr Zimmer gleicht einer kleinen Sporthalle. „Sie muss sich spüren“, beschreibt es die Mutter. Diese extrem unterschiedlichen Bedürfnisse zeigen, wie individuell Autismus ausgeprägt ist. Doch der Schulalltag mit Lärm, vielen Eindrücken und wechselnden Situationen überfordert beide Kinder regelmäßig.

„Das ist keine Inklusion“

„Es ist keine Inklusion, wenn die Umgebung nicht so gestaltet wird, dass meine Kinder daran teilnehmen können“, sagt Bulis. Musikunterricht, Sport, Workshops oder Projekttage – all das sei für ihre Kinder aktuell nicht machbar. Die Reizdichte ist zu hoch, das Nervensystem überfordert. Das sei keine Kritik an der Schule, betont sie. Vielmehr liege das Problem im System. „Das Schulsystem gehört reformiert.“ Inklusion könne nur funktionieren, wenn Rahmenbedingungen angepasst werden und echte Teilhabe möglich ist.

Kleine Lösungen, große Wirkung

Dabei könnten schon einfache Maßnahmen helfen. Weniger Reize, klarere Strukturen, Rückzugsmöglichkeiten, Kopfhörer oder kleine Hilfsmittel wie Antistressbälle. „Weniger Reize in der Schule wären auch für neurotypische Kinder von Vorteil“, ist Bulis überzeugt. Die Schule bemühe sich, belastende Fächer an den Tagesrand zu legen. Doch ohne ausreichend Personal und passende Ausstattung stoßen auch engagierte Lehrkräfte an Grenzen. „Es sind oft Kleinigkeiten, aber niemand fühlt sich zuständig.“

„Ich fange auf, worin das System versagt“

Besonders deutlich zeigt sich das bei der jüngsten Tochter: Sie besucht derzeit die erste Klasse, eine Assistenz ist aber erst für das kommende Jahr vorgesehen. „Im Moment kümmert sich die Direktorin viel um sie, aber die hat natürlich auch nicht immer Zeit.“ Auch die vorhandenen Assistenzkräfte seien oft nicht ausreichend im Umgang mit Autismus geschult. Für Tamara Bulis ist das schwer nachvollziehbar. „Ich sehe nicht ein, warum ich als Mutter das auffangen muss, worin das System versagt.“ Sie hat Gespräche mit Verantwortlichen geführt, mit Politik und Behörden, doch konkrete Lösungen blieben bislang aus. Der Blick in die Zukunft bereitet zusätzliche Sorgen: Der Sohn wechselt im Herbst in die Mittelschule. Was ihn dort erwartet, ist ungewiss. Die älteste Tochter hat die Schule bereits abgebrochen. „Für sie war es nicht mehr aushaltbar“, sagt die Mutter. Nun absolviert sie ein freiwilliges soziales Jahr in einer Sonderschule.

Erschöpfung und leise Hoffnung

Während der Schulzeit ist das Nervensystem der Kinder dauerhaft angespannt. „Oft beginnen schon am Sonntag Panikattacken.“ In den eigenen vier Wänden folgt das Leben bei Familie Bulis einer festgelegten Routine, in der es keinerlei zusätzlichen Reize wie Parfums oder Musik gibt. Das gibt Halt in einer Welt, in der das Gehirn nicht filtern kann und schon die Umstellung von kariertem auf liniertes Papier überfordert. Während die Familie in Schulzeiten manchmal wochenlang das Haus nicht verlassen kann, merkt Mutter Tamara in den Ferien eine deutliche Entspannung: „Wenn das Nervensystem runterfährt, sind auch wieder Familienausflüge für uns möglich.“

„Wir sind keine Einzelfälle“

Tamara Bulis selbst ist erschöpft: „Ich bin unter Dauerstrom.“ Und auch deswegen bleibt sie laut. Sie fordert, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: das Recht auf Bildung für alle. „Auch für Kinder, die mehr Unterstützung brauchen. Wir leiden nicht unter unserem Autismus“, sagt sie, „sondern an den Rahmenbedingungen eines starren Systems.“ Ihre Geschichte ist keine Ausnahme, sondern ein Beispiel für viele Familien, die im Alltag zwischen Anspruch und Realität zerrieben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 11:37 Uhr aktualisiert