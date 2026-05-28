Nach Urteil für Villach-Attentäter: Diese Fragen sind weiterhin ungeklärt

Nach dem Schuldspruch im Prozess um den Attentäter von Villach steht das Urteil vor der Rechtskraft. Lebenslange Haft erwartet den Syrer, der einen 14-Jährigen tötete. Doch wie sieht der weitere Weg für ihn aus?

Für den weiteren Vollzug der Strafe ist nun das Justizministerium zuständig, das sechs Wochen Zeit hat, um über den künftigen Haftort zu entscheiden.

Für den weiteren Vollzug der Strafe ist nun das Justizministerium zuständig, das sechs Wochen Zeit hat, um über den künftigen Haftort zu entscheiden.

Nach dem Urteil am Landesgericht Klagenfurt gegen den Attentäter von Villach, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, läuft nun die gesetzliche Frist für das weitere Prozedere. Der Angeklagte hat nach dem Urteilsspruch drei Tage Bedenkzeit, die ab Donnerstag läuft, wobei das Wochenende nicht mitzählt. Da der Syrer unmittelbar nach der Verkündung ankündigte, auf Rechtsmittel zu verzichten, wird das Urteil voraussichtlich mit Dienstag 0 Uhr rechtskräftig, wie aus einem Bericht des „ORF“ hervorgeht.

Lebenslange Haft in Graz, Stein oder Suben?

Für den weiteren Vollzug der Strafe ist nun das Justizministerium zuständig, das sechs Wochen Zeit hat, um über den künftigen Haftort zu entscheiden. Fest steht bereits, dass der Verurteilte nicht in Klagenfurt bleiben wird. Er wird stattdessen in eine spezielle Vollzugsanstalt mit Hochsicherheitstrakt verlegt. Als mögliche Standorte kommen Einrichtungen wie Stein in Niederösterreich, Graz-Karlau oder Suben in Oberösterreich infrage. Eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum ist hingegen ausgeschlossen. Obwohl bei lebenslanger Haft gesetzlich die Option besteht, nach frühestens 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen, gilt eine vorzeitige Haftentlassung in diesem Fall als praktisch ausgeschlossen. Der Verurteilte selbst gab an, er wäre jederzeit wieder bereit zu töten.

„Haft in der Heimat“ kaum realistisch

Auch die in den sozialen Medien häufig geäußerte Forderung nach einer Abschiebung nach Syrien erweist sich bei genauerer Betrachtung der Rechtslage als kaum realistisch. Für das Modell der sogenannten „Haft in der Heimat“ muss zunächst mindestens die Hälfte der verhängten Strafe in Österreich verbüßt worden sein, wie aus dem Medienbericht hervorgeht. Zudem setzt dieses Verfahren voraus, dass Syrien zur Vollstreckung der Haftstrafe bereit ist und die dortigen Haftbedingungen den allgemeinen Grundrechten entsprechen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 13:44 Uhr aktualisiert