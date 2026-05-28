Opernsänger Paolo Scariano gastiert auf der Burgarena Finkenstein

Mamma Mia, wenn das keine gute Meldung ist: Der bekannte Austro-sizilianische Tenor und Wahlkärntner Paolo Scariano gastiert am 12. Juli in der Burgarena Finkenstein, mit im musikalischen Gepäck: Italo Arien und Pop non stop.

Opernsänger und Wahlkärntner Paolo Scariano ist schon bald auf der Burgarena Finkenstein zu Gast.

Opernsänger und Wahlkärntner Paolo Scariano ist schon bald auf der Burgarena Finkenstein zu Gast.

„Mit `Italia – Amore Mio`: Paolo Scariano bringt das italienische Lebensgefühl nach Österreich“, freut sich sein Manager, der bekannte Wiener Herbert Fechter.

Italienische Popmusik in Kärnten

Mit „Italia – Amore Mio“ präsentiert der nun in Klagenfurt lebende Paolo Scariano ein mitreißendes Konzert, das ganz im Zeichen italienischer Popmusik steht. Das Publikum erwartet eine lebendige Mischung aus zeitlosen Klassikern, gefühlvollen Balladen und energetischen Sommerhits – Musik, die sofort Bilder von Sonne, Meer und italienischem Lebensgefühl wachruft – ein Konzert zum Mitsingen.

„Auszeit voller Gefühl und Sommerstimmung“

Fechter: „Paolo Scariano versteht es, die großen Emotionen des italienischen Musik authentisch und modern auf die Bühne zu bringen. Mit seiner warmen Stimme, seiner sympathischen Ausstrahlung und neuen, frischen Arrangements lädt er das Publikum ein, in Erinnerungen zu schwelgen, mitzusingen und sich vom mediterranen Rhythmus tragen zu lassen.“ Er verspricht: „Es wird ein Erlebnis für alle, die italienische Popmusik lieben und sich eine Auszeit voller Gefühl und Sommerstimmung wünschen.“