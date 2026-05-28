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Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber.
Aktuell läuft ein größerer Einsatz beim Faaker See in Villach.
Villach
28/05/2026
Sirenen
Update-Artikel

Großaufgebot am Faaker See: Einsatz läuft

In Drobollach am Faaker See läuft derzeit ein größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Beim Faaker See in Villach läuft aktuell ein größerer Einsatz mehrerer Einsatzorganisationen. Zahlreiche Leser meldeten am frühen Donnerstagabend, dass die Sirenen zu hören waren. Vor Ort sind unter anderem Polizei, Feuerwehr sowie Wasserrettung im Einsatz. Zusätzlich zieht ein Polizeihubschrauber seine Kreise.

Bild auf 5min.at zeigt mehrere Einsatzkräfte.
©5 Minuten
Mehrere Einsatzkräfte versammeln sich aktuell beim Faaker See.

Taucher suchen nach Person

Seitens der Polizei konnte nun gegenüber 5 Minuten bestätigt werden, dass es sich um eine Suchaktion nach einer Person handelt. Mehrere Taucher sind im Einsatz. Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt. Die Suchaktion läuft. Die Polizei räumt nun die untere Liegewiese, welche sich direkt neben den Badestegen befindet. Die Anwesenden werden aufgefordert, sich über die Treppen in den oberen Badebereich zu begeben.

Bild auf 5min.at zeigt die Wasserrettung.
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Die Wasserrettung…
Bild auf 5min.at zeigt die Wasserrettung.
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…steht mit Tauchern im Einsatz.
©5 Minuten | Ein Polizeihubschrauber kreist über den Faaker See.
Bild auf 5min.at zeigt einen Sucheinsatz am Faaker See.
©5 Minuten |
Die Suche nach der vermissten Person läuft.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert
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