Großaufgebot am Faaker See: Einsatz läuft

In Drobollach am Faaker See läuft derzeit ein größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Beim Faaker See in Villach läuft aktuell ein größerer Einsatz mehrerer Einsatzorganisationen. Zahlreiche Leser meldeten am frühen Donnerstagabend, dass die Sirenen zu hören waren. Vor Ort sind unter anderem Polizei, Feuerwehr sowie Wasserrettung im Einsatz. Zusätzlich zieht ein Polizeihubschrauber seine Kreise.

©5 Minuten Mehrere Einsatzkräfte versammeln sich aktuell beim Faaker See.

Taucher suchen nach Person

Seitens der Polizei konnte nun gegenüber 5 Minuten bestätigt werden, dass es sich um eine Suchaktion nach einer Person handelt. Mehrere Taucher sind im Einsatz. Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt. Die Suchaktion läuft. Die Polizei räumt nun die untere Liegewiese, welche sich direkt neben den Badestegen befindet. Die Anwesenden werden aufgefordert, sich über die Treppen in den oberen Badebereich zu begeben.

©5 Minuten Die Wasserrettung… ©5 Minuten …steht mit Tauchern im Einsatz.

©5 Minuten | Ein Polizeihubschrauber kreist über den Faaker See.

©5 Minuten | Die Suche nach der vermissten Person läuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert