Kulinarischer Neustart am Casinoplatz: „Frierss am See“ eröffnet in Velden

Das neue Pop-up „Frierss am See“ bringt ab heute traditionelles Fleischerhandwerk und eine urbane Brasserie direkt an den Casinoplatz in Velden.

Am ehemaligen Standort der Fleischerei Goritschnigg am Casinoplatz in Velden eröffnet heute ein neues kulinarisches Pop-up-Konzept des Kärntner Traditionsbetriebs Frierss. Unter dem Namen „Frierss am See“ verbindet der Betrieb ein Feinkostatelier, Dry-Aging-Handwerk und eine Brasserie im Zentrum der Wörthersee-Gemeinde. Das Geschäftskonzept zielt darauf ab, traditionelles Fleischerhandwerk mit Gastronomie zu verknüpfen.

Vielfältiges Angebot und „Dry Aging“

Im Zentrum des Verkaufsraums steht eine Feinkosttheke mit Wurst- und Schinkenspezialitäten aus eigener Produktion sowie Produkten für den Grillbereich. Das Sortiment reicht von Spießen, Speckbomben und Bratwürsten bis hin zu Spareribs und Special Cuts vom Kärntner Rind oder heimischen Duroc-Schwein. Ergänzt wird das Angebot durch Grillsaucen, Rubs, Gewürze und Alpe-Adria-Delikatessen. Ein zentraler Bestandteil des Geschäftslokals ist ein Premium-Dry-Ager, in dem ganze Rinderrücken vom Kärntner Rind über einen Zeitraum von 30 Tagen trocken reifen. „Geschmack ist eine Frage der Reife“, erklärt Geschäftsführer Christoph Frierss und führt fort: „Dry Aging braucht Zeit, Knowhow und größte Sorgfalt“. Neben dem Verkaufsbereich fungiert der Standort als Brasserie mit Innenplätzen und einem kleinen Gastgarten im Außenbereich. Das gastronomische Angebot umfasst verschiedene Leberkäse-Variationen – serviert mit Bier oder Champagner –, hausgemachtes Beef Tatar, Prosciutto Castello sowie Dry Aged Steak Sandwiches.

©Martin Hofmann Das gastronomische Angebot ist vielfältig.

Sieben Mitarbeiter vor Ort

Mit der Eröffnung bleibt der traditionsreiche Standort am Casinoplatz weiter bestehen. Ein Team von sieben Mitarbeitern übernimmt die Beratung und den Service vor Ort. Die Öffnungszeiten sind ab sofort von Dienstag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr, an Feiertagen bleibt das Geschäft geschlossen.