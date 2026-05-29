Unfall auf der A10: Auto kracht gegen Tunnelwand – Lenker verletzt

Heute Vormittag musst der Oswaldibergtunnel in Fahrtrichtung Villach komplett gesperrt werden. Der Grund: Ein Autofahrer krachte aufgrund eines Reifenschadens gegen die Tunnelwand.

Bei einem Unfall im Oswaldibergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) wurde heute ein Mann verletzt.

Bei einem Unfall im Oswaldibergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) wurde heute ein Mann verletzt.

Am heutigen Freitagmorgen fuhr ein 66-jähriger Bosnier mit seinem Auto gegen 9.15 Uhr auf der Tauernautobahn A10 in Fahrrichtung Villach durch den Oswaldibergtunnel. Im Tunnel verlor er aufgrund eines Reifenschadens die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte zuerst rechts mit der Tunnelwand, teilt die Autobahnpolizei Villach mit. Danach krachte er frontal in eine Tunnelausbuchtung.

Oswaldibergtunnel musste gesperrt werden

Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Für die Aufräum- und Bergearbeiten musste der Oswaldibergtunnel in Fahrtrichtung Villach für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Töplitsch und Vassach, sowie die Hauptfeuerwache Villach, der Streckendienst der ASFINAG und ein Rettungswagen, heißt es abschließend.