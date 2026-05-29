55 Jahre D’Staffbuam & Dirndln: Schuhplattler laden ins Festzelt
Die Volkstanz- und Schuhplattlergruppe D'Staffbuam & Dirndln aus Stockenboi feiert heuer ihr 55-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass laden sie am 6. und 7. Juni ins Festzelt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Ein Wochenende voller Musik und Tradition: Die Volkstanz- und Schuhplattlergruppe D’Staffbuam & Dirndln aus Stockenboi feiert ihr 55-jähriges Bestehen und lädt ins Festzelt am Sportplatz Zlan.
Auftakt mit den „Pagger Buam“ und Plattlerdisco
Das Festwochenende startet am 6. Juni. Die Türen des Festzelts öffnen sich um 20 Uhr. Für Stimmung sorgen ab 21.30 Uhr die „Pagger Buam“, ab ein Uhr kann bei Plattlerdisco gefeiert werden. Am Sonntag geht es weiter mit traditionsreichem Programm.
Festakt am Sonntag
Ab elf Uhr laden die D’Staffbuam zum Jubiläumsshoppen. Auf der Bühne stehen „Die Edlseer“. Ab 13.30 folgt der Festakt. Besucher können sich auf ein buntes Schautanzen und Schauplatteln befreundeter Vereine aus ganz Kärnten freuen. Zudem wird es ein großes Jubiläumsgewinnspiel geben, teilen die Veranstalter mit. Das Fest in weiterer Folge einen gemütlichen Ausklang.
Über den Verein
Die Wurzeln des Vereins, der nach dem Stockenboier Hausberg (dem Staff) benannt ist, reichen bis ins Jahr 1946 zurück. Offiziell gegründet wurden die „D’Staffbuam“ 1971 von Josef, Albin und Othmar Strasser, Jakob Kircher, Karl Moser und Johann Pontasch. Seither hat sich die Gruppe weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht. Reisen führten die Kärntner bis nach Berlin, Potsdam und Leipzig. Besondere Bekanntheit erlangten sie ab 2003 durch die Zusammenarbeit mit den „Edlseern“ und Auftritte bei großen TV-Shows wie „Wenn die Musi spielt“ oder dem „Grand Prix der Volksmusik“. Heute zählt der Verein rund 60 Mitglieder, davon 40 jugendliche Tänzerinnen und Plattler. Obmann seit 2024 ist Michael Granitzer.