Die Volkstanz- und Schuhplattlergruppe D'Staffbuam & Dirndln aus Stockenboi feiert heuer ihr 55-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass laden sie am 6. und 7. Juni ins Festzelt.

Am 6. und 7. Juni lädt die Volkstanz- und Schuhplattergruppe D'Staffbuam & Dirndl in Festzelt, um ihr Jubiläum zu feiern.

Am 6. und 7. Juni lädt die Volkstanz- und Schuhplattergruppe D'Staffbuam & Dirndl in Festzelt, um ihr Jubiläum zu feiern.

Ein Wochenende voller Musik und Tradition: Die Volkstanz- und Schuhplattlergruppe D’Staffbuam & Dirndln aus Stockenboi feiert ihr 55-jähriges Bestehen und lädt ins Festzelt am Sportplatz Zlan.

Auftakt mit den „Pagger Buam“ und Plattlerdisco

Das Festwochenende startet am 6. Juni. Die Türen des Festzelts öffnen sich um 20 Uhr. Für Stimmung sorgen ab 21.30 Uhr die „Pagger Buam“, ab ein Uhr kann bei Plattlerdisco gefeiert werden. Am Sonntag geht es weiter mit traditionsreichem Programm.

Festakt am Sonntag

Ab elf Uhr laden die D’Staffbuam zum Jubiläumsshoppen. Auf der Bühne stehen „Die Edlseer“. Ab 13.30 folgt der Festakt. Besucher können sich auf ein buntes Schautanzen und Schauplatteln befreundeter Vereine aus ganz Kärnten freuen. Zudem wird es ein großes Jubiläumsgewinnspiel geben, teilen die Veranstalter mit. Das Fest in weiterer Folge einen gemütlichen Ausklang.

©zVg./Wassermann Die Volkstanz- und Schuhplattlergruppe D’Staffbuam & Dirndln aus Stockenboi feiert heuer ihr 55-jähriges Bestehen.