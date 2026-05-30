Nach „Flashmob“ in Villach: Swing-Gruppe sucht dringend neue Tänzer

Die Gruppe „Swing dance Carinthia“ begeisterte mit einem „Flashmob“ am Villacher Hauptplatz. Nun sucht die Gruppe im Raum Villach dringend nach neuen Tänzern.

Vor allem an Herren besteht noch dringender Bedarf, wie die Gruppe erklärt.

Vor allem an Herren besteht noch dringender Bedarf, wie die Gruppe erklärt.

Am internationalen Lindy-Hop-Tag veranstaltete die Gruppe „Swing dance Carinthia“ unter der Leitung von Gulio Manzoni kürzlich einen „Flashmob“ am Villacher Hauptplatz. Die spontane Tanzvorführung zog zahlreiche Passanten an, die das Geschehen mit ihren Handys filmten.

Über die Tanzart

Lindy Hop stammt aus den USA der 1930er Jahre und gilt als der ursprüngliche Swing-Tanz sowie Vorläufer von Jive, Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll. Der internationale Lindy-Hop-Tag wurde am 26. Mai zu Ehren des Tänzers Frankie Manning gefeiert, der den Stil weltweit bekannt machte. Seine professionelle Auftrittsgruppe, die Whitey’s Lindy Hoppers, wurde Ende der 1920er Jahre im Savoy Ballroom organisiert und löste sich 1942 aufgrund des Zweiten Weltkriegs auf.

Wöchentliche Tänze

In Villach tanzt die Gruppe Swing dance Carinthia jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr im Feuerwehrhaus Wernberg. Vor allem an Herren besteht noch dringender Bedarf, wie die Gruppe erklärt.